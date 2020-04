La guerra “civile” dei buoni spesa. La denuncia al sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso

Ugo De Rosa | I buoni spesa assegnati dai Comuni isolani sono stati sin dal primo momento fonte di polemiche e anche fondati sospetti di ingiustizie, visto il mancato o superficiale controllo dei requisiti. Buoni spesa come favori da incassare poi al momento di andare al voto? La politica è capace di questo e anche di peggio! Il timore che ne abbiano beneficiato cittadini che non ne avessero diritto, a scapito dei realmente bisognosi, cresce ogni giorno di più. Una sorta di “guerra tra poveri” o tra chi povero lo è realmente e chi invece no. E spesso sono gli stessi cittadini ad avanzare dubbi e, come nel caso che riportiamo, a segnalare casi “sospetti” di beneficiari che magari non posseggono i requisiti. E’ quello che fa un lettore a proposito di un buono spesa assegnato dal Comune di Barano e rivolgendo una serie di quesiti al sindaco Dionigi Gaudioso sull’effettivo stato di necessità del beneficiario: tecnicamente i requisiti potrebbero esserci, ma nella sostanza no. E il lettore aggiunge anche ulteriori dettagli su una vicenda alquanto particolare.

Riportiamo la sua segnalazione affinché sia poi proprio l’Amministrazione comunale a chiarire il caso. Una guerra di famiglia, una guerra di eredi e di conoscenza dirette di beni e di documenti che, in un certo senso, ci ha messo nella posizione dell’imbarazzo.

Ma la storia resa nota da questo lettore che si rivolge a queste colonne è una delle tante. Una denuncia che arriva all’attenzione pubblica anche perché l’amministrazione di Barano non ha nascosto l’elenco dei beneficiari a differenza del comune di Ischia dove, lo ricordiamo, è tutto nascosto perché, altrimenti, non si sarebbe riuscito a rubare ai poveri per dare ai ricchi come si è fatto!

Il nostro lettore non ha paura e in una nota dalla quale abbiamo eliminato i dati personali pone «all’attenzione dell’Ill.mo Sindaco del Comune di Barano d’Ischia su quanto credo una incongruenza in merito al conferimento del buono pasto dal valore economico di 200 euro e, in particolare modo, riguardo l’assegnazione nello specifico di tale forma di sussidio al Signor Mario (nome di fantasia, ndr). Il tutto facendo riferimento alla graduatoria emessa dallo stesso Comune di Barano d’Ischia in qualità di atto pubblico. Ebbene io non metto in dubbio – scrive il lettore -, nella forma, che la dichiarazione da lui possa avere i requisiti tecnici per rientrare negli aventi diritto, visto che effettivamente potrebbe non risultare liquidità in suo possesso in questo momento. Il problema, bensì, è nella sostanza. Dalla mia personale documentazione, posso fornire certezza su alcune notizie che non vorrei fossero sfuggite all’Amministrazione: A) Il Signor “Mario” è comproprietario nella misura del 62.5% di 3 appartamenti e vari appezzamenti di terreno nello stesso comune di Barano d’Ischia; B) è altresì, nella stessa misura e nello stesso atto, comproprietario di un locale uso negozio e un appezzamento di terreno nel comune d’Ischia; C) il signor “Mario” risulta, dal 30/10/2018, erede universale di una sua zia materna che già in vita gli aveva donato, con usufrutto, un appartamento di 3,5 vani sito nel comune Barano. Appartamento del quale è diventato pieno proprietario alla morte della zia; D) alla morte della suddetta zia, il signor “Mario” pubblicava un testamento olografo, redatto in uno studio notarile che lo rende erede universale della stessa e dove viene accreditato come unico erede di un altro appartamento consistente in due vani più comodi rurali, cantine e svariate are di terreno tutto intorno.

Dati i fatti citati, comprendendo che, apparentemente, agli occhi dell’opinione pubblica come persona conosciuta, il signor “Mario” potrebbe apparire in difficoltà economica e a rischio disagio sociale, quindi bisognoso di misure di sostentamento pubblico, mi sorgono alcuni quesiti importanti.

Il signor “Mario” mi sembra – attacca il “parente” arrabbiato e indignato -, dagli atti di proprietà citati, voler vivere di sua scelta, piuttosto che subirla, questa sua situazione di disagio economico, dato che avrebbe potuto benissimo, negli anni precedenti la pandemia, trovare introiti economici da vendite o fitti di tali proprietà. Proprietà, aggiungo prendendomene personalmente la responsabilità, sulle quali lo stesso non ha mai versato le dovute tasse (Imu, Tasi) al Comune di appartenenza dei cespiti. Oltretutto non ottemperando, al momento, a due ordinanze dell’ufficio tecnico su due terreni di sua comproprietà. So benissimo che eventuali infrazioni sulle richieste dei buoni pasto saranno prese in carico dagli organi competenti (Guardia di Finanza e similari) alla verifica degli atti, ma vorrei ricordare che fu proprio il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a raccomandarsi affinché i sindaci si adoperassero ad essere le prime sentinelle del territorio. Né può valere la scusa del non conoscere, in realtà territoriali ridotte come lo è il comune di Barano d’Ischia dove ci conosciamo tutti, la realtà dei fatti. In virtù di una giustizia sociale che mai come in questi tempi è doverosa, credo che forse questa Amministrazione dovrebbe aver più a cuore recuperare la posizione debitoria del più volte citato “Mario” prima di aiutare, in maniera più o meno legittima, lo stesso con la concessione di un buono pasto.

Questa è una delle tante storie che sentiamo ogni giorno. Storia di occhi chiusi e di buoni elargiti agli amici degli amici. E se questo è Barano, pensate cosa sia stato “commesso” a Ischia dove è tutto nascosto e dove è tutto “top secret” per volere di una politica che non rispetta la trasparenza! Calpestando ogni anelito di moralità!