La Guardia Costiera salva la vita di una turista tra i Maronti e Sant’Angelo

Il tempestivo intervento del Circomare Ischia guidato dal T.V. (CP) Antonio Magi e la collaborazione dei barcaioli di Sant’Angelo hanno salvato la vita a una turista colpita da un grave malore. La donna, in vacanza presso il caratteristico borgo per godere delle bellezze dei luoghi e del confort della struttura di cui è ospite, purtroppo è stata protagonista di questa brutta avventura che fortunatamente ha avuto un esito positivo.

All’improvviso il malore ha trasformato in dramma una tranquilla giornata all’Hotel Vittoria, dove si sono vissuti momenti convulsi. La situazione è apparsa subito grave, in quanto la turista rischiava l’arresto cardiaco. Comprensibili la preoccupazione e il panico prima dell’arrivo dei soccorsi della Guardia Costiera di Ischia, a cui hanno dato un valido supporto i barcaioli di Sant’Angelo.

Per una fortunata circostanza – ma non casuale – al largo dell’hotel, che affaccia sul mare, incrociavano le motovedette del Circomare e l’imbarcazione del presidente della locale cooperativa barcaioli. A quel punto prontamente il personale della struttura ricettiva ha richiesto l’intervento della Guardia Costiera, che ha predisposto l’invio dei propri mezzi sul posto, per trasferire la donna nel vicino porto di Sant’Angelo e garantire il rapido trasporto all’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno. Nel frattempo le sono già stati praticati i primi soccorsi.

La turista, che soffre di ipertensione, è ricoverata nel nosocomio isolano e tenuta sotto stretta osservazione, ma ora sta bene e non è più in pericolo di vita. L’episodio dimostra una volta di più tutta l’importanza del costante presidio dei nostri litorali da parte delle motovedette e del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. In particolare nella stagione estiva, non si contano gli interventi di soccorso che permettono di salvare numerose vite umane. Anche in questo caso la tempestività dell’azione e la grande collaborazione tra più soggetti ha fatto sì che il dramma non si trasformasse in tragedia.