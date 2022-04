La grande festa dell’Ischia Juniores. Batte il rione terra e conclude il girone al primo posto

Davanti ad una bellissima cornice di pubblico, la Juniores dell’Ischia nell’ultima giornata batte il Rione Terra e si conferma leader del girone E, qualificandosi alla seconda fase da capolista. Al triplice fischio dell’ottimo Giovanni Vinoso di Nola, è festa grande. Gavettoni per il condottiero Thomas Dinolfo, per il collaboratore Ciro Impagliazzo ma anche per il coordinatore Mimmo Citarelli, portati in trionfo dai gialloblù che ci tenevano a vincere anche l’ultima per coronare una rimonta che è stata a dir poco eccezionale. Ci sarà tempo per pensare all’Europa, la scuola calcio di Agnano che giovedì sarà al “Rispoli” per il primo turno di Fase 2.

L’Ischia si gode questo momento bellissimo, scrive una piccola ma significativa pagina di storia. Ventuno anni dopo l’ultimo trionfo targato Nello “Carosello” Migliaccio (Dinolfo era un calciatore della prima squadra), l’Ischia vince il girone e cercherà di arrivare fino alla fine, superando la soglia della semifinale regionale, massimo traguardo finora raggiunto dal club ischitano.

Il Rione Terra si presenta al “Rispoli” con alcuni giovani che ben hanno figurato anche in prima squadra. Dinolfo non rinuncia al tridente, con Pesce e Anthony Di Meglio a supporto di Brienza. I flegrei solitamente fanno leva sul reparto difensivo ma nei primi minuti si fanno infilare dall’Ischia che mette subito le cose in chiaro. Tutti e sette i gol vengono realizzati nei primi 45’. Dopo un salvataggio di Coppola su traversone pericoloso di Pesce, all’8’ l’Ischia rompe l’impasse: angolo dalla sinistra, Di Lustro è il più lesto di tutti ad arrivare sulla palla e scaraventarla alle spalle di Cocciardo. Passa appena un minuto e Matteo Arcamone, su assist di Di Meglio, con un poderoso destro dalla distanza manda il pallone sotto la traversa. La girandola di emozioni non finisce qui perché a causa di un tocco di mano in area di Di Sapia, l’arbitro Vinoso indica il dischetto: Barletta angola il tiro, Musella intuisce ma sfiora soltanto. Il Rione Terra viene contrato bene dall’Ischia che è determinatissima e spinge. Pesce (23’) rientra il destro e impegna Cocciardo che 1’ più tardi nulla può sul tap-in di Califano in seguito ad un palo colpito da Di Sapia su azione d’angolo. Sul 3-1 i ritmi non calano. Musella nel giro di due minuti evita al Rione Terra di rientrare in partita: prima di piede salva su Bonelli, poi vola sul tentativo di Testa. Al 31’ Coppola sgambetta in area Brienza e il direttore di gara bruniano concede un altro penalty: Pesce dal dischetto è freddo e siamo 4-1. I flegrei stentano a riorganizzarsi e al 37’ subiscono la “manita”: Di Meglio A. conclude, Cocciardo cerca di opporsi ma Brienza da sottomisura scarica sotto la traversa. Sul finire del tempo disattenzione difensiva dell’Ischia: Ciotola riceve in area e di testa batte Musella.

Nella ripresa i ritmi calano ma quello che non si ferma mai è Formisano che è su tutti i palloni. Dopo una conclusione di Aldorisio (pallone alto), bisogna attendere ben 26’ per registrare un altro tiro in porta, scoccato dal neo entrato Nick Di Meglio (De Bellis respinge, poi Della Calce non ne approfitta). Al 35’ Formisano colpisce la traversa con una sassata dalla lunga distanza. Nel finale Di Meglio N. ci riprova ma il tiro è rimpallato. Al triplice fischio, si scatena la gioia dei giovani gialloblù.

ISCHIA 5

RIONE TERRA 2

ISCHIA: Musella (34’ st Senese), Trani G., Califano, Di Sapia, Barbato, Formisano, Brienza, Arcamone M. (21’ st Di Meglio N.), Di Meglio A. (24’ st Della Calce), Di Lustro (40’ st Cigliano), Pesce (24’ st Di Iorio). (In panchina Impagliazzo, Di Meglio G., Elia, Barano). All. Dinolfo.

RIONE TERRA: Cocciardo A. (28’ st De Bellis), Barletta, Gallo (13’ st Bullone), Aldorisio, D’Agostino, Menella, Ciotola (21’ st Cocciardo L.), Bonelli (13’ st Percuoco), Coppola (19’ st Alborino)Testa, Russo. (In panchina Montanino, Farina, Tammaro). All. Pone.

ARBITRO: Vinoso di Nola.

MARCATORI: nel p.t. 8’ Di Lustro, 9’ Arcamone, 11’ Barletta (rig.), 24’ Califano, 32’ Pesce (rig.), 37’ Brienza, 42’ Ciotola.

NOTE: angoli 5-4 per l’Ischia. Ammoniti Di Meglio A., Aldorisio, Coppola. Durata: pt 45’, st 49’. Spettatori 500 circa.