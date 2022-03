La grande beffa. Il sogno dell’Ischia sfuma al 92’

dall’inviato Giovanni Sasso, Torre Annunziata | Che peccato! Il sogno dell’Ischia sfuma al 92’. Il Savoia acciuffa i gialloblù per il rotto della cuffia, mentre i tifosi oplontini (non tanti, e che secondo il tecnico Carannante non hanno dato alcun contributo alla squadra) cominciavano a spazientirsi, riempiendo di “contumelie” i propri beniamini invece di sostenerli. La carambola in area nel secondo dei cinque minuti di recupero, sugli sviluppi di un corner da sinistra calciato da Scarpa, viene pagata dall’Ischia a caro prezzo. Così il Savoia, che ha giocato per quasi 25’ con un uomo in più a causa dell’espulsione di Sogliuzzo per doppia ammonizione (la seconda discutibile), si riprende in extremis il secondo posto che ormai sembrava sempre più appannaggio dei gialloblù.

L’Ischia è scesa in campo con personalità e tanta determinazione, attendendo l’attimo giusto per sorprendere gli oplontini che col trascorrere dei minuti sono andati in crisi di idee, innervosendosi non poco. Nonostante la girandola di cambi effettuati nella ripresa, dopo il rigore trasformato da Sogliuzzo, i padroni di casa non sono riusciti a cavare un ragno dal buco, evitando la capitolazione su un’azione a dir poco rocambolesca. Ben messa in campo, a tratti anche sfrontata, l’Ischia in questa gara di ritorno – ancor più che in quella disputatasi a Fondobosso – ha dimostrato di poter tener testa ad una squadra ricca di calciatori esperti e di spessore. Non ha mai perso la calma, giocando palla a terra e cercando solo in caso di necessità la palla lunga per De Luise, ben controllato da Conti ed Esperimento (Rega era in panchina, non al meglio). Sugli esterni si è rivisto il Florio di inizio stagione, con Buono che non ha disdegnato il sostegno alla mediana. Chiariello e Di Costanzo lì dietro sono stati assai bravi nel limitare gli avanti biancoscudati. Ma il pezzo di lavoro l’Ischia lo ha fatto in mediana, dove per larghi tratti ha giganteggiato con un Sogliuzzo ispirato e Trofa e Montanino sette polmoni.

Sia in fase di possesso che neutralizzando diverse transizioni del Savoia. L’Ischia è stata sempre in partita. Vero è che grandi occasioni degne di nota non ce ne sono state. Nessuna delle due squadre ha rischiato con un uomo solo davanti al portiere. In avvio di ripresa, quando Carannante ha effettuato due sostituzioni per avere più peso in attacco con Trimarco, inserendo il portierino Brescia, il Savoia ha rischiato prima su Florio e poi su una zampata di Castagna che meritava maggiore fortuna. Per Mazzella un intervento di una certa difficoltà, tanto lavoro di ordinaria amministrazione fino all’episodio del pareggio oplontino, con un pallone sbucato tra un nugolo di gambe e nessun difensore isolano che è riuscito a metterci una pezza. Certo, al triplice fischio il rammarico è tanto, ma con questa voglia, con la personalità che sta mostrando la squadra da due mesi a questa parte, nulla è ancora precluso. Poteva essere una giornata trionfale, vista la sconfitta interna del Napoli United contro l’Ercolanese, invece sul più bello, quando l’equinozio di Primavera stava per fare “ciao ciao” all’Inverno, è sfumato un secondo posto che però a 360 minuti dalla fine non è ancora una chimera.

SCHIERAMENTI – Savoia al gran completo. Carannnte schiera Landi tra i pali, Esperimento e Conti i centrali, Pisani e Spavone i terzini. A centrocampo l’ex Foti con Liberti e De Rosa; in attacco “Ninja” Esposito e De Stefano supportati da Scarpa. Iervolino risponde con l’undici annunciato: Mazzella in porta; Florio e Buono sulle corsie, il rientrante Chiariello e Di Costanzo al centro della difesa. A centrocampo Sogliuzzo con Montanino e Trofa; in avanti De Luise con Filosa a sinistra e Castagna a destra.

LA PARTITA – Al 3’ Ischia in avanti: Florio dalla destra mette in mezzo ma De Luise non ci crede e il pallone attraversa tutto lo specchio della porta. Al 7’ Montanino recupera palla sulla mediana ma tenta un improbabile tiro da oltre quaranta metri. 1’ dopo Castagna sulla sinistra si beve Spavone e conclude da buona posizione: pallone alto. Primo squillo del Savoia con un mancino di De Rosa dai sedici metri parato da Mazzella. Al 15’ lancio in area per De Stefano che è in posizione regolare ma il suo tiro da posizione molto defilata termina sul fondo. Poco dopo Liberti prova la soluzione in drop da venticinque metri ma Mazzella c’è e para in presa alta.

Al 26’ angolo per il Savoia: Pisani tocca per Foti, traversone pennellato sul palo lontano ma Esposito (ostacolato da Di Costanzo) non riesce a colpire di testa. Ischia in avanti al 31’: traversone di Buono, Castagna controlla e tocca a ritroso per Montanino il cui destro però è fuori misura. Al 32’ Mazzella rischia sulla staffilata dai venti metri di Esposito: il portiere si lascia sfuggire il pallone ma lo recupera poco prima della linea di porta. 3’ dopo ci prova Foti su calcio piazzato: traiettoria alta. Al 40’ Filosa in area cincischia ancora una volta, il pallone arriva a De Luise che però viene anticipato in extremis. Sul finire Esposito dal lato corto dell’area piccola cerca lo spazio per il tiro ma il pallone non passa.

Primo squillo della ripresa di marca oplontina. Esposito riceve in area, si gira sul destro ma la conclusione termina alta. Al 4’ Sogliuzzo da venticinque metri impegna Landi che respinge. Doppio cambio nelle fila locali. Per avere un over in più in mezzo al campo, Carannante richiama il portiere Landi e l’under De Rosa. Savoia che passa al 4-3-3 classico con Trimarco che si porta al centro con Esposito che resta a sinistra e Scarpa che arretra sulla linea dei centrocampisti.

Al 10’ Ischia pericolosa con Florio che tira all’improvviso ma Brescia respinge. Poco dopo Scarpa atterra in area Castagna. Per l’arbitro è rigore. Sul dischetto c’è Sogliuzzo che spiazza il giovane portiere. Carannante sostituisce De Stefano con Catalano. 21’ Esposito ci riprova col destro: pallone alto. Per il “Ninja” non è giornata. Al 22’ Pistola prende il posto di Filosa, Carannante richiama Foti e inserisce Napolitano in cabina di regia. Al 26’ Sogliuzzo commette fallo su Liberti e viene ammonito per la seconda volta: Ischia in dieci. Al 29’ Castagna ci prova sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra: pallone che lambisce il palo. Arcamone entra al posto di De Luise. Castagna va a fare la punta centrale Al 35’ Catalano dalla distanza carica il destro: conclusione alta di un metro sopra la traversa.

Al 42’ l’Ischia sfiora il raddoppio, Montanino serve in profondità Castagna che tira ma Brescia salva di piede. Sull’altro fronte Florio si immola sul tiro ravvicinato di Esposito. Il terzino è costretto a uscire a causa della caviglia dolorante: al suo posto entra Iacono. Al 90’ il destro da fuori di Esposito è preda di Mazzella. Al 47’ pareggio del Savoia. Angolo dalla sinistra di Scarpa, la difesa non riesce a liberare, Mazzella smanaccia ma la palla carambola addosso a Conte e molto probabilmente supera la linea. Napolitano da due passi scarica in rete a mezza altezza ribadendo la segnatura e l’1-1 finale.