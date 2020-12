La grande balla del compra ischitano. …e Amazon è sulla bocca di tutti

Gaetano Di Meglio | Di questi tempi, magari investendo molti euro su un colosso chiamato Facebook, gli imprenditori ischitani ci stanno dicendo che sarebbe meglio comprare ischitano o sotto casa e non su Amazon. All’improvviso, solo per seguire l’algoritmo dei grandi temi, veniamo distolti e distratti da quella che è la realtà delle cose.

Questo covid, in qualche modo, ci ha permesso di fare un passo avanti e di iniziare ad usare il web come strumento di impresa e non come cazzeggio dei figli, come occasioni di porno a portata di mano e come mezzo di svago. Abbiamo imparato ad andarci a messa, abbiamo imparato a metterci in posa con la bocca a culo di gallina (Ignazio Barbieri è uno professionista con le labbra) e a fare tanto altro.

Ma all’improvviso, in parecchi, hanno colto l’occasione e hanno iniziato la loro campagna contro il colosso Amazon (Gianluca Trani è uno di questi, ad esempio).

Perché? La domanda che mi pongo è perché? Davvero pensate che esista un signor Amazon a cui potete chiedere lo scontro come per la famosa Signora Rinascente? Davvero pensate che possiamo fermare il mondo e continuare a vivere in un tempo superato da tutto e da tutti? Impossibile!

Leggo, ogni tanto, comprare ischitano. Attitudine lodevole. Io, personalmente, lo faccio in ogni occasione e ho anche i testimoni. Ma possiamo, per una volta, evitare di prenderci in giro e iniziare a pretendere che ci sia qualcosa di più e meglio.

La politica e le associazioni categorie possono iniziare a fare qualcosa sul serio invece di scadere in iniziative senza costrutto e senza logica. Leggo di post folli su social network e di motivazioni assurde e mi metto le mani nei capelli.

E così, mentre immagino che tutti quelli che scrivono “compro ischitano” sia sottoscrittore di un abbonamento “Prime” per la TV, mi chiedo ma che significa Amazon? Davvero il problema è la vendita on line? Davvero il problema è l’offerta mondiale con quale ci troviamo a fare i conti o il problema è il nostro livello di qualità imprenditoriale? Amazon oggi ed ebay prima sono solo grandi intuizioni e successi on line. La nostra sfida non è osteggiare il grande Amazon, ma consentire al piccolo di sbarcare sul web e iniziare a vendere. Come? Serve solo un po’ di buona volontà e un po’ di ingegno. Ci sono piccole realtà che hanno saputo trasformare il loro piccolo business in un business on line a costo zero. Basta una foto e un video on line. Basta un numero di Whatsapp.

Politica e associazioni di categoria si impegnino affinché l’on-line diventi più accessibile, più praticabile, più vicino, più “reale”. Sembra un contro senso, ma è proprio questo quello che dovremmo chiedere a politica e associazioni di categorie locali.

Ci sono realtà ischitane che vendono on line. Realtà made in Ischia, che meritano di essere sostenute con i nostri acquisti on line. Non faccio nomi, ma ci sono. E sono tante.

On line, ma anche Amazon, è solo parte del problema. Dobbiamo smetterla di avere paura del futuro e dobbiamo iniziare a credere che noi possiamo iniziare a far parte di questo futuro.

Alla fine, però, per non cadere nella trappola populista di chi come Gianluca Trani pensa di fare l’opposizione con qualche clic, un’altra piccola verità ce la dobbiamo pur dire. Ma fino qualche anno fa, non eravamo noi ischitani a riempire le strade di Napoli per fare shopping? Durante i saldi e non solo?

Che sia Napoli o Amazon, beh, forse abbiamo trovato solo una soluzione diversa al vecchio, caro e noto problema. Compra ischitano? Si, certo! Ma forse vorrei compare ischitano anche on line.

P.s. Aggiungo un’altra piccola postilla. Fare pubblicità su facebook e non sui media locali (tutti!) equivale a comprare su Amazon e fare un danno alle imprese locali. Già, è proprio la stessa cosa.