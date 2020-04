La giustizia riprende, con troppi vincoli e scarsa sicurezza sanitaria

Paolo Mosè | E’ estremamente complicato riprendere l’attività nel palazzo di giustizia di Ischia, proprio per mantenere le distanze di sicurezza tra i vari operatori, di una costante sanificazione degli ambienti e soprattutto come disciplinare le udienze, che è un vero e proprio rompicapo. Soprattutto nel penale, anche se a quanto pare i penalisti stanno facendo pressione in modo determinante per evitare che non si proceda alla trattazione dibattimentale. Ma in un’aula di quella dimensione è difficile non essere a contatto. Basti pensare che la sedia ove si accomodano i testimoni, i consulenti e quanti altri dista un metro da dove siede il pubblico ministero ed è altrettanto ridotta la distanza con il giudice e con il cancelliere. Si dovrebbe parlare con le mascherine? Stando alle disposizioni governative pare di sì, anche se non è ufficiale.

Sono arrivate numerose proposte da parte degli avvocati al vertice dell’Assoforense, a cui spetta il compito della sintesi approvando un deliberato che verrà poi posto all’attenzione del giudice coordinatore Polcari e di seguito al presidente del tribunale Garzo.

Per il civile la questione potrebbe essere risolta con l’utilizzo al massimo del sistema informatico. Il vero problema è il penale, per una serie di problematiche che non sono facilmente risolvibili. E qui potrebbe giungere in soccorso una soluzione da molti auspicata, ovverosia di rinviare tutti quei processi che impegnano la presenza di testimoni in aula. E trattare tutti gli altri. Come? E qui c’è da riflettere, da ponderare e soprattutto trovare soluzioni che siano anche a garanzia del giudice, che sarà costretto a rimanere in quell’aula per molto tempo con la presenza fissa del pubblico ministero, del cancelliere e dell’addetta alla stenotipia. Gli avvocati sono in qualche modo “agevolati”, in quanto dopo aver trattato la propria causa abbandonano l’aula e vanno in tutt’altra direzione. E sono proprio questi ultimi a spingere, e non poco, per riaprire le danze. Non è d’accordo su questa linea il segretario dell’Assoforense, avv. Francesco Cellammare, che preferirebbe rinviare tutto a settembre, quando il pericolo non si dimostri più tale e il virus abbia perso tutta la forza penetrante e sconvolgente.

LE OSSERVAZIONI DI POLCARI

Il giudice coordinatore della sezione distaccata di Ischia, Eugenio Polcari, ha posto all’attenzione degli avvocati una serie di osservazioni proprio per garantire la sicurezza partendo dalle udienze civili. Partendo dagli aspetti generali: «Sarebbe utile individuare, prima dell’udienza, quali sono i fascicoli che si prestano ad una trattazione esclusivamente scritta.

Così da calendarizzare solo i fascicoli per i quali saranno presenti le parti.

Potrebbe prevedersi una comunicazione in tal senso degli avvocati all’avv. Morelli (che si è sempre rivelato prezioso e disponibile a raccordare le istanze della V/S categoria con l’Ufficio Giudiziario), il quale potrà rappresentarmi anche informalmente (via wa) quali sono i fascicoli da calendarizzare.

Così da consentirmi di prevedere, per la trattazione “reale”, un tempo anche superiore ai 15 minuti per fascicolo.

La calendarizzazione potrei comunicarla (chiaramente, con almeno due giorni di anticipo sulla data di udienza) sempre con le stesse modalità, all’avv. Morelli che potrà parteciparla ai colleghi interessati senza inutile aggravio di comunicazioni per la Cancelleria.

Tra le cause a trattazione scritta potranno chiaramente essere ricomprese anche quelle fissate ex art. 281 sexies cpc (gli avvocati potranno far pervenire per l’udienza una eventuale nota di replica, in sostituzione della trattazione orale).

Avuto riguardo alla tipologia di emergenza in atto, saranno all’evidenza considerate fondate (da motivi di sicurezza personale di testi, avvocati e giudice) tutte le richieste (anche provenienti da una sola parte) di rinvio delle udienze istruttorie (assunzione testi; ispezione dei luoghi; ctu), così da prevedere la comparizione del consulente tecnico solo per le cause urgenti».

I PROCEDIMENTI CAUTELARI

La soluzione si troverebbe anche nei procedimenti cautelari che lui stesso ha poi sottolineato in queste note semplificative che chiariscono le modalità della ripresa dell’attività giudiziaria: «Allo scopo di evitare l’accesso a palazzo di giustizia degli informatori, riterrei massimamente utile enfatizzare il disposto dell’art. 669 sexies cpc, per il quale: è possibile adottare provvedimenti inaudita altera parte sulla base di mere “sommarie informazioni” (co. II); “il giudice …. procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili …” (co. I).

Mi piace ipotizzare che la udienza di assunzione degli informatori possa essere evitata: attraverso il deposito di dichiarazioni scritte del dichiarante, sul modello di quanto previsto dall’art. 391 bis cpp (con sottoscrizione autenticata dall’avvocato, etc.); ovvero dalla sottoscrizione, sempre autenticata, da parte dell’informatore di ricorso ovvero comparsa di risposta.

Analogamente potrà farsi per la conferma specifica, con sottoscrizione della parte rappresentata, dei fatti quali esposti in atto».

Altre questioni sono state affrontate, ma quello che ha ritenuto porre in evidenza è che la«Partecipazione all’udienza di solo due avvocati in rappresentanza di quelli costituiti, muniti di delega. Tale modalità garantirebbe sempre il rispetto della distanza di sicurezza, e la ritengo agevolmente adottabile».

Per le mascherine aggiunge: «Per quello che è dato comprendere, tale presidio “funziona” solo se indossato da tutti i presenti. Nel protocollo potrà quindi esserne previsto l’utilizzo da parte di tutti in sede di accesso a Palazzo di Giustizia».

LA PROPOSTA DELL’AVV. DI MEGLIO

Altrettanto importante appare in questa fase la proposta di uno dei decani della classe forense ischitana, l’avv. Giuseppe Di Meglio, che tocca i punti nevralgici dell’intera problematica che interessa per modalità e struttura la sezione di Ischia. Iniziando a sottolineare che «Benché possa apparire superfluo ritengo opportuno precisare che dopo la interdizione di ogni attività dal 2 Marzo 2020 non si debba disperdere l’effetto del sacrificio, cui si è sottoposta la classe forense al fine di evitare l’espandersi della epidemia nella nostra Isola interrompendo ogni attività e la frequentazione degli uffici. Per tale motivo ed in considerazione della circostanza che la ripresa non possa essere indiscriminata in quanto il pericolo non è svanito, occorre praticare limitazioni all’attività forense.

Gli ambienti angusti del Tribunale, affastellati di suppellettili, che non consentono distanze di sicurezza fra le persone di almeno metri 1,80, impongono che la ripresa debba essere limitata e se possibile ridotta all’indispensabile con l’impiego di videoconferenze nel settore civile, ove il processo telematico lo consente.

Ritengo, pertanto, che la Classe Forense debba ricercare una unità di intenti e formuli al Coordinatore del Presidio Giudiziario le seguenti proposte, valevoli sia per il Tribunale che per l’Ufficio del Giudice di Pace».

UNDICI PUNTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA

Ed elenca undici punti che sono determinanti per garantire la sicurezza sanitaria di coloro che saranno costretti ad utilizzare il palazzo di via Michele Mazzella, passando poi a descrivere come dovrebbero funzionare i processi che dovrebbero riprendere dal 12 maggio, salvo diversa valutazione del governo: «1. Procedere alla sanificazione degli ambienti prima della ripresa dell’attività giudiziaria e dopo ogni giornata d’udienza;