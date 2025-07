La giustizia penale non è un sentimento. L’editoriale

La giustizia penale non è un sentimento. È da questo punto che dobbiamo partire per analizzare una notizia che ha (poco, devo dire) sconvolto la comunità isolana. Sì, come leggeremo più avanti, qualche reazione c’è stata, anche dura, ma riguarda i parenti delle vittime: quelli con il sangue che ancora scorre, con il dolore vivo che brucia l’anima, con la solitudine, la paura, la tristezza, il senso di abbandono. Tuttavia, è calato il silenzio.

Fino alle 19.00 di oggi — mentre scriviamo — ad esempio, il sindaco di Casamicciola, sempre pronto a cogliere l’occasione per mettersi in mostra, non ha diffuso alcuna nota. Lui, che aveva già incaricato un avvocato per la costituzione di parte civile. Giosi pregustava forse la condanna di qualche “nemico”: Giovan Battista Castagna? Stani Senese? A qualcuno avrebbe chiesto i danni… L’incarico all’amico avvocato, già pagato, forse, servirà. È stato l’ennesimo tentativo di visibilità, finanziato — ancora una volta — con i soldi del Comune di Casamicciola.

Ma lasciamo da parte le miserie della politica locale e anche le “cazzate in libertà” sparate da qualche personaggio in cerca d’autore. Torniamo alla notizia: la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sui morti del 22 novembre 2022.

L’avvocato Cristiano Rossetti, difensore di alcune parti offese, è stato molto chiaro: “Si tratta senza dubbio di una notizia inaspettata, dopo due anni di indagini. È necessario leggere le motivazioni della richiesta di archiviazione e accedere agli atti per poter esprimere una valutazione. Chiaramente, si valuterà se ci sono margini per presentare opposizione”.

Il penalista ischitano ha poi aggiunto con rigore: “Allo stato, considerato che il procedimento risulta essere ancora a carico di ignoti, si può solo ipotizzare che i consulenti incaricati dalla Procura abbiano concluso che si è trattato di un evento eccezionale, con conseguenze inevitabili. Ma, ripeto, è solo una deduzione, derivante dal fatto che non sono stati individuati profili di responsabilità e che il procedimento è ancora a carico di ignoti. Bisognerà leggere la richiesta di archiviazione ed esaminare gli atti di indagine”.

So che queste parole saranno male interpretate, ma credo sia comunque giusto non cavalcare l’onda social di queste ore, né assumere posizioni che non mi appartengono.

Come per il terremoto, così per la frana, dobbiamo riconoscere che l’indagine penale è stata un atto dovuto. Ma le tragedie di Casamicciola non sono paragonabili a quella, ad esempio, di Rigopiano, dove per la Suprema Corte la tragedia poteva — e doveva — essere evitata. “La prevenzione più efficace per la sicurezza collettiva”, scrivono i giudici, “era l’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo”.

Paragonare una valanga a un terremoto o a una frana come quella del 22 novembre è un azzardo. Così come lo è, forse, quello che sto per scrivere. Se accettiamo il paragone con Rigopiano, ci troveremmo a ragionare su uno scenario molto diverso. E, sciolto il mistero degli “ignoti” — quelli contro cui hanno indagato il dott. Canale e la dott.ssa Castaldo — potremmo ritrovarci di fronte a una lista di imputati che non avremmo mai voluto leggere.

Nelle parole dell’avvocato Rossetti — “si può solo ipotizzare che si sia trattato di un evento eccezionale con conseguenze inevitabili” — forse c’è la chiave per chiudere questa vicenda. Proprio così: un evento eccezionale con conseguenze inevitabili.

Eppure, per venir fuori da queste “conseguenze inevitabili”, dovremmo affrontare una verità scomoda: dirci le stesse cose che per anni ci sono state gettate addosso, come fango (e non quello dell’Epomeo), ad ogni tragedia che abbiamo subito. Non lo scriverò esplicitamente, ma come collettività dobbiamo fare un passo avanti. Un passo che ci consenta di guardare oltre il titolo, oltre la parola “archiviazione”, oltre la parola “ignoti”.

Per onestà collettiva, dobbiamo riavvolgere il nastro della storia e tornare ai giorni immediatamente successivi al 22 novembre. Ai giorni degli “sfollati”, delle “allerte meteo”. Giorni che per i cittadini di Monte Vezzi sono ancora il presente.

Prima di quel 22 novembre, non avevamo idea di cosa significasse lasciare la propria casa per un’allerta meteo arancione. L’abbiamo capito dopo. E durante, ci siamo lamentati. Quello che mancò — e lo abbiamo imparato a npstre spese — fu l’attuazione di un efficace piano di protezione civile, seguito da un piano di evacuazione della zona interessata.

Ma il “Celario” sarebbe stato riconosciuto come zona pericolosa?

Nel processo — che, evidentemente, non ci sarà — avremmo assistito alle sfilate dei consulenti con le cartine del Piano dell’Unità di Bacino. Avremmo discusso della “zona bianca” e di altri colori. Questo sarà sicuramente uno dei punti su cui le difese delle parti offese faranno leva per chiedere al GIP di non archiviare l’indagine e ordinare nuove indagini.

In apertura ho scritto che la giustizia penale non è un sentimento, ma un fatto di “diritto”.

E come nel caso nazionale dell’ergastolo a Impagnatiello — con l’aggravante della crudeltà — dovremmo affrontare questa richiesta di archiviazione con uno spirito diverso: più consapevole.

In conclusione: davvero otterremo giustizia solo con una condanna penale? Io non lo credo.

E, anche se può sembrare un argomento distante, la vicenda delle demolizioni non è stata una buona maestra. Se lo fosse stata, forse oggi avremmo qualche strumento in più per analizzare anche questa vicenda processuale che, realisticamente, difficilmente inizierà.

Ancora oggi ci agitiamo dietro motivazioni non previste dalla legge.

Ancora oggi, non riusciamo a inquadrare il contesto giuridico che avvolge questa storia.

Certo, ci sono anche obbrobri amministrativi: abusi di serie A — quelli degli alberghi che devono “salvare” la stagione — e abusi di serie B — quelli dei poveri cristi.

Ma forse, proprio per questo, questa archiviazione ci toglie da un imbarazzo che, in fondo, non avremmo mai saputo reggere.