La giustizia giusta | #4WD

Il 5 giugno 2025 l’imprenditore campano Angelo Marrazzo viene arrestato con l’accusa, aggravata dal metodo mafioso, di aver rivendicato il monopolio del trasporto rifiuti da Ischia per conto del clan Moccia; contestualmente si sequestrano le motonavi “Giuseppina I” e “Don Angelo”. Meno di venti giorni dopo, il Tribunale del Riesame annulla tutto: scarcerazione immediata e dissequestro delle navi. Per l’imprenditore il danno è ormai fatto, per inquirenti e gip no. Questa asimmetria della serie “paghi se sei innocente, non paghi se sbagli” logora la fiducia nel sistema giudiziaro e inquirente sulla base di numeri certi: non serve essere esperti in materia giudiziaria, ma una semplice indagine web dimostra che oltre metà dei processi avviati con citazione diretta dal pm si conclude con un’assoluzione; e dietro questo epilogo ci sono sistematicamente indagini frettolose e misure cautelari usate come strumento investigativo.

La responsabilità civile delle toghe esiste dal 1988, ma è indiretta: il cittadino cita lo Stato; questi raramente si rivale sul magistrato e, comunque, entro il tetto di un terzo dello stipendio. Nella pratica, l’effetto deterrente è vicino allo zero. Il Consiglio consultivo dei giudici europei, nel parere 13 dicembre 2024, ha chiesto procedure disciplinari trasparenti e sanzioni proporzionate proprio per evitare questo scollamento.Va ricordato che la Legge Vassalli, introdotta nel 1988 dopo il referendum Tortora, consente al cittadino di citare lo Stato per dolo, colpa grave o diniego di giustizia del magistrato; lo Stato può poi rivalersi entro un terzo dello stipendio annuo del colpevole. La riforma 2015 ha eliminato il filtro di ammissibilità ma non ha toccato la rivalsa, mantenendo la responsabilità di fatto simbolica. Pochi anni fa la Corte costituzionale ha esteso il danno risarcibile ai diritti inviolabili diversi dalla libertà personale, segno che la tutela attuale è ormai insufficiente. Al Governo nazionale discutono di separazione delle carriere, ma le proposte di responsabilità diretta giacciono in Commissione Giustizia alla Camera. Senza quella leva economica, casi come quello Marrazzo/Traspemar (e non solo) si ripeteranno: l’innocente pagherà, chi sbaglia no. Restituire equilibrio non significa punire la magistratura, bensì alzarne il livello professionale e salvare la credibilità del sistema penale.

Responsabilità diretta, filtro probatorio, sanzioni certe, dati pubblici e formazione mirata potrebbero rivelarsi la vera svolta di una riforma della giustizia completa e credibile. E questo rappresenta un concetto oggettivamente condivisibile, a prescindere dalla semplice dialettica contraddittoria tipica delle aule di parlamento o dei talk show di questa o quella rete.Medici, commercialisti, ingegneri e dirigenti pubblici rispondono in prima persona dei loro errori senza perdere autonomia, magari assicurandosi. Pretendere lo stesso per chi può privare della libertà personale non è rivalsa né vendetta, ma semplice civiltà giuridica. Finché le toghe resteranno immuni dalle conseguenze delle proprie leggerezze, ogni discorso sulla «giustizia giusta» sarà retorica. Il caso Marrazzo/Traspemar ricorda che il termometro della giustizia non è il numero di arresti, ma la loro tenuta al vaglio dei tribunali. Integrare l’indipendenza con una responsabilità personale effettiva non punisce la magistratura ma la rafforza, restituendole quella credibilità che, se presente, giustifica l’enorme potere che la Costituzione le affida. Ecco perché la speranza di tanti italiani, me compreso, è che il Governo Meloni continui nella sua strada di riforma della giustizia, senza indugi e passi indietro, in coerenza con il proprio programma elettorale e rendendo finalmente onore ai tantissimi casi in cui la serenità di molti innocenti è stata gravemente e irrimediabilmente pregiudicata.