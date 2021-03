La giustizia è in un momento di crisi. 3 giorni di sciopero per i penalisti

Paolo Mosè | La macchina del processo penale versa in una condizione drammatica. I meccanismi processuali sono farraginosi e spesso privi di logica sistematica a causa delle tante riforme emergenziali che nei decenni sono intervenute sempre per restringere le garanzie, così togliendo effettività al rito accusatorio.

Alla crisi di sistema si aggiunge oggi la drammaticità della pandemia con tutte le difficoltà che la accompagnano: strutture sovente fatiscenti, personale di cancelleria in smart working, generale inadeguatezza dei provvedimenti assunti per l’operatività dei singoli uffici giudiziari».

E’ la premessa per dichiarare che i penalisti per tre giorni incroceranno le toghe. E il fermo delle udienze è già iniziato ieri. Nella struttura della sezione distaccata di Ischia si è proceduto al solo rinvio dei singoli processi che rivedranno la luce, nella stragrande maggioranza, dopo la sospensione feriale. Gli avvocati non ci stanno allo stravolgimento del processo che va nella sola direzione di penalizzare la difesa e soprattutto i cittadini imputati. Utilizzando la pandemia, il famigerato Covid, prendendolo a pretesto per cambiare delle procedure che non sono state riformate da una legge dello Stato, ma solo per evitare che si creino assembramenti, che ci sia contatto tra le diverse parti in causa. Una scelta che però fa a pugni in modo drammatico (questa volta sì) con la decisione di una magistratura che non ha tenuto conto di queste scelte votate a garantire che non vi siano assembramenti con la decisione di abbattere un’abitazione a Forio. Dove in uno spazio ben ristretto si sono dati appuntamento decine e decine di agenti delle forze dell’ordine, operai, i proprietari del bene, curiosi e cittadini. E andando contro al DPCM del presidente del Consiglio, che per le zone rosse ha disposto delle rigide limitazioni. Che non sono state recepite per un abbattimento che si sarebbe anche potuto realizzare tra qualche mese. Sostanzialmente nulla sarebbe cambiato.

SISTEMA OBSOLETO

E l’avvocatura pone proprio al centro di questo “confronto-scontro” per dire che vi è un’altra situazione altrettanto drammatica e che non viene presa in considerazione da chi giudica e da chi inizia l’azione penale: «La Magistratura italiana sta attraversando una grave crisi di autorevolezza e si sta rivelando incapace di affrontare i veri nodi che sottendono alla “vicenda Palamara”. L’Associazione Nazionale Magistrati appare più interessata a mostrare come il problema si riduca alle “mele marce” anziché a elaborare una seria riflessione sul sistema di potere costruito negli ultimi vent’anni, che ha trasformato i meccanismi di indipendenza del governo della Magistratura in autoreferenzialità correntizie».

Una situazione quindi esplosiva che gli avvocati pongono per l’ennesima volta sul tappeto, di un confronto serio che non si realizza quasi mai. E mentre la giustizia barcolla, è in agonia, si innestano tutta una serie di disposizioni e a volte imposizioni che di fatto rendono il lavoro della difesa impossibile, impraticabile su un settore, quello penale, che si è dimostrato di estrema delicatezza: «L’emergenza emblematica è il cd. “portale del penale”. E’ evidente e da tutti condiviso che nel tempo l’attività tecnica della difesa penale si potrà e dovrà appoggiare a tutte le possibili forme di digitalizzazione: depositi via pec, accreditamento e accesso ai portali anche per la consultazione dei fascicoli processuali, facilitazioni delle interlocuzioni con Pubblici Ministeri e Giudici, notifiche e così via.

Ma questa non è certo la situazione dell’oggi.

Il portale ufficializzato è solo quello delle Procure della Repubblica. Il sistema nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento: i difensori non possono accreditarsi e ciò mette a repentaglio il rispetto dei termini processuali, i Pubblici Ministeri non hanno tempestiva contezza delle iniziative della difesa. Il deposito nel portale non è corredato da idonea certificazione comprovante l’esito positivo delle operazioni. Spesso, intervenuto il deposito della nomina, è comunque impossibile accedere al fascicolo».

IL PROCESSO TELEMATICO

La politica, che dovrebbe essere l’interlocutore diretto e privilegiato dell’avvocatura, o è assente o il più delle volte è incapace di decidere. E tutte le soluzioni che sono state prospettate al responsabile del dicastero sono state ignorate, ritenute superflue, privilegiando sistematicamente quelle scelte che andavano prevalentemente a non creare scontri frontali con la magistratura. Anche perché, dobbiamo ricordarlo ai nostri lettori, tutti i posti chiave dei capi Dipartimento sono nelle mani di magistrati autorizzati dal Csm per ricoprire questi delicati incarichi. Una sciagura che si è ulteriormente accentuata durante il regno del ministro della Giustizia Bonafede, che con i provvedimenti adottati non ha fatto altro che impedire al difensore di poter depositare nei tempi e nei modi anche atti cartacei. Avviando di fatto senza alcuna logica il cosiddetto processo telematico, che per l’avvocatura è a detrimento dei diritti della difesa. Ed ancora: «Il successivo decreto 13.1.2021 del Ministro della Giustizia ha addirittura esteso tale esclusiva modalità al deposito della querela, degli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione e dell’atto di nomina.

Peraltro, gli interventi limitativi delle prerogative dei difensori, introdotti con atti privi di forza di legge, sono continuati anche con le note del Direttore del D.G.S.I.A. che, con i provvedimenti del 5.2.2021 e del 24.2.2021 ha imposto il deposito del cd. “atto abilitante”, dunque onerando il difensore di un ulteriore incombente non previsto dalla legge».

POLITICA ASSENTE

L’avvocatura è voluta andare anche oltre, ha iniziato ad essere disponibile sorvolando alcune garanzie che erano state sancite dalla legge per la difesa e per i suoi cittadini. Ma quantomeno che gli strumenti adottati funzionassero. Una vera e propria chimera, dato che i problemi si sono ulteriormente ingigantiti rallentando ancor di più il funzionamento della giustizia. E in tutto questo bailamme si è lanciato qualche giudice, che durante i processi in più di un’occasione ha deciso di non ascoltare i testi della difesa. Ritenendoli superflui. Ma che processo è diventato? A questo punto basterebbe un juke-box, pigiare il bottone del codice violato e la condanna o l’assoluzione sarebbe già bella e confezionata. E in tutto questo la politica è assente, è diventata qualcosa di astratto, che non conta, e se conta non sa dove andare, quali soluzioni adottare per risolvere i problemi: «Nessun impegno concreto è seguito da parte delle forze politiche che sostengono l’attuale Governo alle iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che in queste settimane ha più volte denunciato le continue disfunzioni ed i malfunzionamenti dei portali.

I singoli difensori nei diversi procedimenti e le Camere penali territoriali hanno assunto iniziative di protesta e segnalato ai capi degli Uffici di procura la impossibilità pratica di esercitare le prerogative collegate alla fase procedimentale.

Inaccettabili le prese di posizione dei Procuratori, che hanno agito a macchia di leopardo: in alcuni casi si è negata l’esistenza del problema, in altri si è attribuito il cattivo funzionamento del meccanismo alla incapacità tecnica degli avvocati. In alcune sedi si è giunti ad autorizzare anche le forme di deposito tradizionale, salvo paventare il concreto rischio di future declaratorie di inammissibilità».

FASCICOLI INACCESSIBILI

Non è più possibile, allo stato, poter consultare i fascicoli prima dei processi. Un diritto fondamentale per la difesa che oggi è precluso di fatto, proprio perché quelle presunte innovazioni tecnologiche realizzate dal Ministero e dalle singole Corti di Appello territoriali non funzionano: «L’impossibilità di accedere anche alle modalità tradizionali di deposito e accesso ai fascicoli, in presenza di un evidente malfunzionamento dei portali, sta determinando una grave lesione dei diritti dei cittadini sottoposti a procedimento penale e delle persone offese che non vedono garantita la loro rappresentanza e la loro difesa tecnica».

L’Unione delle Camere Penali italiane ha deciso di indire un’astensione per ben tre giorni e fino a mercoledì prossimo. Per lanciare un segnale chiaro e forte nella speranza di poter svegliare dai sonni tranquilli quella politica che fino ad ora si è agitata con provvedimenti legati più a momenti particolari, a punire l’imputato. A farlo diventare un soggetto perennemente sottoposto a processo, a verifica di un giudice. Credendo che in quel modo la macchina funzioni meglio. Ma non è così. Un giudice che non ha il patema d’animo per il sopraggiungere della prescrizione lavorerà con la massima tranquillità e i rinvii potranno essere disposti a lungo. Tanto, l’imputato dall’accertamento della giustizia italiana non scapperà, prima o poi arriverà la sentenza.

C’è un altro aspetto che pochi ricordano e che risale a qualche decennio fa. Allorquando venne approvato un decreto legge con il quale si stabiliva che un imputato assolto in primo grado non potesse essere più sottoposto al vaglio della Corte di Appello. Vi fu una sollevazione, ritenendo quella norma non giusta e non di un Paese democratico. Una lettura sbagliata, perché vi sono Paesi democratici più avanzati del nostro che prevedono che in caso di innocenza di un imputato la pubblica accusa non possa ricorrere al secondo grado di giudizio.