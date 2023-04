La Giunta ha adeguato le tariffe del servizio taxi. Lacco, quei 7 centesimi in più…

Nella delibera approvata dall’Amministrazione guidata da Giacomo Pascale si fa riferimento alle precedenti deliberazioni in materia, tra le quali quella del 2014 che unificava le tariffe di taxi e microtaxi equiparando la tariffa dei microtaxi a quella dei taxi e che istituiva ed individuava tariffe predeterminate su percorsi prestabiliti.

Con successive delibere, di cui l’ultima indicata è quella del 28.04.2021 si era provveduto all’adeguamento delle tariffe. Ma evidentemente non vi erano stati aumenti. Infatti la delibera ora approvata recita che «appare opportuno procedere ad un nuovo adeguamento delle tariffe, in ordine alle tariffe a tassametro, al fine di equiparare le stesse a quelle vigenti negli altri Comuni dell’Isola d’Ischia». E che «le tariffe taxi non sono state più adeguate da oltre sei anni e sino a tutt’oggi e che, pertanto, le stesse non risultano più adeguate al mutato costo della vita».

Gli stessi tassisti avevano presentato istanza in tal senso e dunque, «essendo imminente l’inizio della stagione turistica appare opportuno deliberare nuovamente per adeguare le tariffe a tassametro dei taxi in servizio pubblico da piazza».

L’adeguamento viene applicato sulla delibera del 2017 «sostituendo alla voce della tabella ivi riportata “Per ogni scatto successivo di 100 metri (pari ad euro 2,30 al KM)” di euro 0,23 con “euro 0,30 e quindi pari ad euro3,00 al KM”».

Come detto, un aumento di 7 centesimi a chilometro.

La nuova tabella tariffaria dunque è la seguente: scatto di partenza euro 3,00; per ogni scatto successivo di 100 metri (parti ad euro 3 al km) euro 0,30; per ogni minuto di fermata (pari ad 1/60 di euro 10,2 all’ora) euro 0,20. Corsa minima diurna euro 10,00; corsa minima notturna euro 10,00. Supplementi per il bagaglio: borse e valigette esenti; Valige eccedenti cm 50×70 euro 1,50; cani (esclusi quelli da grembo e accompagnatori di non vedenti) euro 2,00. Servizio notturno (dalle 22.00 alle 6.30): maggiorazione del 30%.

La delibera stabilisce anche che «qualora il cliente non opti per la tariffa predeterminata il conducente è obbligato a porre in azione il tassametro all’inizio della corsa, o, in caso di chiamata telefonica al momento della chiamata della stessa, facendo prendere visione al passeggero l’importo segnato dall’apparecchio al momento di aggiungere eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, fornendo in proposito i chiarimenti che potrebbero essere richiesti».