La gioia… dopo | #4WD

Nanni è il cugino di mia moglie. 41 anni, down, per oltre quindici è stato parte integrante di Ischia Beauty grazie alla lungimiranza di mia suocera Uschi, che ben pensò di sottrarlo ad una quotidianità tanto amata quanto monotona, dandogli un ruolo e una dimensione professionale che, a modo suo, lo hanno fatto sentire utile e importante.

Oggi che quell’azienda ha cambiato timone, Nanni si trova a rimettere in discussione la sua quotidianità. Non gli mancano certo affetti e sogni propri della sua condizione fatta di voli pindarici all’insegna della pura fantasia e di desideri reconditi, nella consapevolezza che difficilmente potranno realizzarsi ma non per questo meno ambiti. Ma se l’età dei suoi genitori avanza e, con essa, la loro forza diminuisce proporzionalmente, mentre tutti quelli che gli vogliono bene hanno comunque mille impegni a cui far fronte, viene da pensare cosa sarà della vita di quelli come lui, allorquando si ritroveranno ad aver bisogno di autosufficienza senza la certezza di poterla raggiungere.

A Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo, ho scoperto che c’è l’associazione “Gli amici di Elena”. Dal sito ufficiale si legge: “Il progetto «Osteria della Gioia» prevede la nascita di una scuola di formazione permanente per la crescita dell’autonomia in cucina di adulti disabili. Il costo della formazione verrà coperto grazie all’apertura di un bar-ristorante nel quale i corsisti stessi daranno il loro contributo con il loro lavoro, protetto ma sempre lavoro…. Ma una straordinaria opportunità si apre a pochi metri dalla nascente Osteria della Gioia. Una grande casa donata al Comune e destinata ad iniziative sociali apre la prospettiva di poter pensare ad una casa per il «Dopo di noi»: una casa-famiglia che possa accogliere i ragazzi che operano presso l’Osteria della Gioia quando i loro genitori verranno a mancare. Una soluzione che guarda avanti e prepara il terreno per dare a questi disabili una prospettiva di vita serena.”

Chissà se, un giorno, anche ad Ischia tanti “Nanni” potranno gioire di una realtà così bella…