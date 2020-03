La ginnasta ischitana Miriam Macrì I° posto alle regionali di ginnastica artistica in Toscana

Anna Lamonaca | La ginnastica artistica più che uno sport, per molti che la praticano è una passione che con il passare del tempo diventa quasi uno stile di vita.

Questa ginnastica riesce a coordinare il corpo e la mente, richiede tanta fatica e tanti allenamenti, ma soprattutto una voglia di continuare anche se si sbaglia o si cade.

La giovane atleta Miriam Macrì continua a far parlare di sé per il ricco bottino di vittorie che sta totalizzando in questo sport a livelli alti nazionali.

Tutto è incominciato per lei quando era ancora una bambina, ai suoi esordi in questo sport ha capito che le piaceva tanto quello che faceva e con impegno e cuore è riuscita a migliorare sempre più.

Allenandosi serenamente, con sudore e fatica a Viareggio dove vive, ha raggiunto grandi vittorie e tanta gratificazione personale.

Non a caso anche quest’anno Miriam è salita sul podio al primo posto alle regionali toscane di ginnastica artistica femminile e ad appena 12 anni è riuscita ad attrarre l’attenzione della squadra dell’Empoli che l’ha richiesta come una delle ginnaste più brave della Toscana. Miriam di recente ha disputato la prima prova regionale del campionato individuale LB 3 ed LB zona mare, le gare si sono svolte a Livorno. La giovane ischitana ha gareggiato con la sua squadra la Gym Planet distinguendosi su tante atlete provenienti da ogni parte della regione raggiungendo il I posto in ginnastica artistica pur essendo una delle più piccole. La giovanissima ischitana, figlia del comandate Nando Macrì ha raggiunto questo massimo risultato, frutto di anni di allenamenti con la campionessa delle Olimpiadi Lara Mori che la guida con dedizione in ogni sua impresa sportiva; con l’impegno e l’amore che ha profuso in questo sport di sicuro raggiungerà altri grandi risultati e vittorie. Noi ischitani siamo tutti orgogliosi di quest’atleta spaventosamente piena di talento. Congratulazioni Miriam ti auguriamo ancora tanti successi nel futuro!