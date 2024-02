La GESTUR si ferma, la NewAtec scrive a De Luca e Cascone

La New Atec, del presidente Marco Galano, ha scritto al presidente IV Commissione Trasporti Regione Campania lng. Luca Cascone, al Presidente Regione Campania Dott. De Luca Vincenzo in merito al taglio dei collegamenti marittimi tra Ischia e Pozzuoli.

Una nota, quella dell’associazione dei trasportatori che riaccende i riflettori su una causa persa della collettività. Anni di battaglie sbagliate, di proteste contro i destinatari sbagliati, oggi, non possono far altro che portare a questi tragici risultati.

Le battaglie personali mascherate da collettive (come quelle di qualche pseudo ambientalista degli anni scorsi) non hanno sortito effetto e l’isola è ancora ostaggio delle tenaglie degli armatori privati.

In questo caso, con la scusa della concorrenza e con la infame compiacenza regionale, purtroppo, si è permesso alla Gestur di aggravare la situazione con i suoi equipaggi imbarazzanti, con i suoi mezzi impresentabili e con tutte le storie che conosciamo.

Dopo Procida, ora Ischia. La denuncia di Marco Galano è chiarissima: “Gentilissimi, con la presente siamo a scrivervi in merito al taglio dei collegamenti marittimi da parte della compagnia Gestour a partire dal giorno 1° febbraio 2024. A quanto sembra la suddetta compagnia di Navigazione ha comunicato che la tratta Pozzuoli-Ischia e viceversa è stata sospesa per i mesi di febbraio e marzo per poi riprendere i primi di aprile in occasione della Pasqua. Come si può immaginare, siamo di nuovo ad un evento di disservizio per la comunità isolana che si vede togliere altri importanti servizi sui quali si faceva affidamento. La mancanza di questi servizi comporta gravi disagi all’utenza nello specifico al comparto dei trasporti ma anche ai pendolari che utilizzano tale servizio per svariate vicissitudini (lavoro, istruzione, salute etc). La scrivente associazione con questa nota è a chiedervi delucidazioni in merito soprattutto se viene rispettato il regolamento in vigore. Certi di un vostro celere riscontro, salutiamo cordialmente.”

Nulla di nuovo sotto il cielo fino a quando, è bene dircelo a parole cubitali, non facciamo come i trattori d’Europa e pretendiamo che i trasporti marittimi possano diventare come quelli terrestri. Almeno quelli indispensabili, come una sorta dei “LEA” del mare, possano essere garantiti con finanziamenti regionali.