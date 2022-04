La generazione disillusa e il futuro dell’Europa

Ugo De Rosa | I giovani di fronte alle sfide future nel mercato del lavoro nel contesto europeo. Una tematica oggi più che mai attuale. E Davide Laezza, studente foriano tra i promotori dell’associazione “E poi ritorniamo”, non manca di spirito d’iniziativa. Così ha è riuscito ad organizzare l’evento “Il futuro dell’Europa – Dialogo con gli studenti di Scienze Politiche”, che ha avuto luogo il 1 Aprile presso l’Edificio di Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma.

E’ lo stesso Davide a spiegare come si è strutturato l’evento: «L’appuntamento, coordinato dal Prof. Raffaele Cadin, docente di diritto internazionale, ha fatto parte del programma di “Dialoghi sull’Europa”, alla sua sesta edizione, e si è basato su due panel tematici trasversali e interattivi (Giovani/Lavoro e Sicurezza/Migrazione), in cui gli studenti hanno dibattuto, analizzato il contesto socio-economico che vivono rispetto alla dimensione europea e presentato delle proposte.

Le proposte, rispetto alle macro-aree dei gruppi di lavoro, hanno riguardato il salario minimo ed i tirocini non retribuiti, per il gruppo “giovani e lavoro”, e sono state affrontate con Maria Rodriguez, Board Member dell’European Youth Forum; l’On. Daniela Rondinelli, portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo e membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali; il Prof. Andrea Roventini, professore ordinario di economia all’Università “Sant’Anna” di Pisa; mentre, per il gruppo “sicurezza e migrazione”, si è parlato di cyber-security con Michele Pavan, Presidente di Mondo Internazionale, e di attivismo giovanile e cultura di pace con Weronika Knowska, Presidente Peace Ambassador Network-Poland, con testimonianze dal confine Polonia-Ucraina».

Tutti argomenti di strettissima attualità. Ma come è nata l’idea?

«L’idea dell’evento, che ha trovato l’interesse di altri colleghi di dipartimento, era quella di dare un nuovo volto ad un appuntamento storico e molto sentito per l’Università “La Sapienza”; ritagliare in “Dialoghi sull’Europa” uno spazio fatto dai giovani per i giovani, con ospiti del mondo delle istituzioni, dell’attivismo e della ricerca.

Ho cercato di portare con me l’esperienza vissuta ad Ottobre, in occasione dell’EYE2021, presso il Parlamento Europeo a Strasburgo, dove migliaia di giovani hanno parlato del Futuro dell’Europa attivamente, non da spettatori, e con grande volontà. Un’idea rivoluzionare che, fortunatamente, ha convinto il docente di riferimento (il Prof. Raffaele Cadin) e il Capo-dipartimento di Scienze Politiche (la Dott.ssa Maria Cristina Marchetti)».

GENERAZIONE DISILLUSA

Appunto, una idea rivoluzionaria. Come l’idea di costituire un’associazione…

«E’ proprio questa volontà che spesso manca: una partecipazione coraggiosa dei giovani, reale, fatta di contenuti e proposte. Venire da una piccola, ma fantastica realtà come Ischia, fa credere che per poter parlare di politica bisogna avere un’altra età, un permesso speciale che si basa sui voti, sulla famiglia, su quanti occhi si è disposti a chiudere. E così ci ritroviamo con una generazione disillusa, che prende le distanze dalla cosa pubblica, che ha paura di alzare la voce e che è stanca e nauseata. Ma quando si giunge in città, pur piangendo ogni giorno di nostalgia, ci si rende conto che quella realtà non solo è ingiusta, ma non è nemmeno più attuabile, non regge il passo con i tempi.

Certamente sopravvivono delle dinamiche, spesso peggiori, in cui i giovani sono usati elettoralmente, ma almeno uno spazio di discussione è garantito alle associazioni ed alle realtà giovanili, a 23 anni si può diventare consiglieri municipali (come successo ad un’amica, qui, a Roma), ed anche ad un foriano doc, come me, è concesso di moderare un evento alla Sapienza».

Una realtà da cambiare, quella isolana…

«Andare lontano dopo le superiori è normale, anzi utile, seppur difficile, ma ci chiediamo mai perché la maggioranza non fa ritorno? Ci chiediamo di chi è la colpa se i vostri figli sono costretti a non immaginare il proprio futuro ad Ischia? Preferiamo “inciuciare”, vedere chi salta da una lista all’altra, chi si dipinge come il nuovo ma ha alle spalle il peggio del peggio, ma nessuno si chiede perché non esistono opposizioni e a vincere sono sempre gli stessi ma mai i programmi. A queste domande provo a rispondere, per mia fortuna, da un anno, con un gruppo di giovani dell’Isola di Ischia, tante sensibilità proveniente da ogni comune dell’Isola ed ora sparsi per l’Italia (attivisti, imprenditori, studenti), con la voglia di ritornare, se non fisicamente, almeno con progetti e proposte…ma non voglio anticipare nulla».

Raccontaci allora del tuo intervento all’incontro…

«Il mio intervento con l’On. Rondinelli e il Prof. Roventini, per il panel “giovani e lavoro” lo abbiamo costruito insieme, analizzando la realtà dei nostri coetanei, sfruttati e sottopagati, spesso a nero, già da giovanissimi, ed eternamente sotto ricatto, proponendo un intervento delle amministrazioni locali ed europee, con le realtà sindacali.

C’è una nuova generazione di albergatori che vuole tagliare nettamente la rotta del passato, ed ha cuore ambiente, territori e rispetto dei lavoratori. Non è più il momento delle chiacchiere, ma del costruire. Io non sono nessuno per dirlo, forse morirò martire dei sogni per i quali studio; ma c’è una forza giovanile che, con mille difficoltà, tira avanti e aspetta il passaggio del testimone. Ora è il momento di farlo, non solo nelle grandi città ma a casa nostra, perché non basta credere in un altro futuro se non si prova a cambiare il presente».