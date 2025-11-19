La frana del 2009 e il processo “prescritto” come precedente dimenticato

Alla vigilia dell’udienza di domani, che dovrà stabilire il destino della richiesta di archiviazione, vale la pena ricordare che quella tragedia era già stata descritta in una sentenza di tredici anni fa, dove compaiono le stesse omissioni oggi tornate davanti al giudice.



C’è una sentenza che parla già della frana del 2022. Parla senza saperlo, perché è stata scritta tredici anni prima, ma tratteggia con inquietante precisione le stesse omissioni, le stesse responsabilità, gli stessi luoghi. È la sentenza n. 5713/19 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia. Processo per omicidio colposo e disastro, a carico dell’allora sindaco del Comune di Casamicciola Terme, in relazione alla frana del 2009. Un morto, danni, paura. E una verità: il Comune non aveva fatto quello che la legge gli imponeva per prevenire.

Il paragone non è solo suggestivo, ma giuridicamente centrale nell’opposizione all’archiviazione depositata il 14 luglio scorso dall’avvocato Cristiano Rossetti.

L’atto affonda su questa memoria giudiziaria per denunciare un doppio scandalo: quello dell’inazione e quello della dimenticanza. “Anche in quel caso – scrive Rossetti – si era trattato di un evento eccezionale dovuto a precipitazioni straordinarie, tuttavia l’Ufficio di Procura aveva ritenuto che l’evento franoso e le sue gravi conseguenze erano ascrivibili all’omessa esecuzione dei necessari lavori di bonifica e alla mancata adozione del piano di emergenza comunale”.

Allora la Procura scelse di agire. Stavolta, invece, ha chiesto l’archiviazione. Una differenza difficile da comprendere, anche alla luce del fatto che nel 2009 alcune opere di mitigazione del rischio erano state realizzate, mentre nel caso attuale non ve n’è traccia.

L’assenza del piano di protezione civile, la mancata manutenzione del territorio, la mancata realizzazione di opere idrauliche e di consolidamento del versante: tutte omissioni già note, già giudicate. Ma oggi ritenute ininfluenti.

Eppure è proprio il principio del “giudizio ex ante”, ribadito nella stessa richiesta di archiviazione, a dover guidare l’analisi delle responsabilità. Ci si deve chiedere – scrive Rossetti – se una condotta diligente, alla luce delle conoscenze disponibili prima dell’evento, avrebbe potuto prevedere e prevenire le conseguenze.

E la risposta, per la difesa delle vittime, è inequivocabile. “Non vi è dubbio – si legge nell’opposizione – che l’omessa adozione del piano di protezione civile comunale aggiornato si ponga come antecedente logicamente e causalmente necessario all’evento disastroso”.

Quel che sconcerta è che si sia già arrivati, in passato, alla stessa conclusione. E che oggi, a fronte di una tragedia dieci volte più grande, con dodici morti e un paese travolto dal fango, si scelga la via dell’archiviazione.

Come se il tempo avesse assuefatto alla colpa. Come se il fatto che “nulla è stato fatto” non fosse un’aggravante, ma un alibi.

Il precedente del 2009 dovrebbe essere un faro. Invece rischia di diventare un’ombra. Una di quelle che allunga la scia dell’impunità. La sentenza, pur chiusasi in Appello con la prescrizione, ha accertato che la mancata adozione del piano di emergenza costituiva reato. Ma il reato è in fondo l’ultima parola della giustizia.

Prima di essa ci sono i fatti. E i fatti, nel 2022 come nel 2009, raccontano che Casamicciola viveva sotto lo stesso monte, con lo stesso rischio e le stesse negligenze. Se c’è una differenza, è nella scala della tragedia. Ed è proprio per questo che archiviarla come inevitabile non è solo una scelta giuridica: è una dichiarazione di resa.