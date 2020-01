La fortuna aiuta i prudenti | # 4WD

Rabbrividisco al solo pensiero di un marito famoso e straricco che, con sua moglie, sigla un patto d’onore per non volare mai insieme, in modo da non andare incontro, entrambi, alla medesima eventuale fatalità. Come dire: lo so che l’elicottero, per quanto costoso e all’avanguardia possa essere, ha comunque un coefficiente di rischio incidenti ben più alto di un aereo di linea, ma nella mia condizione non posso privarmene; quindi, meglio rischiare uno alla volta anziché in due.

Con la lucidità che mi appartiene e senza per questo attenuare la compassione per una famiglia incapace, come tutti, di sfuggire alla tragedia scritta da quel destino che gli è andato incontro e che non conosce ricchezza per scegliere chi colpire e chi no, rifletto sulla morte di Kobe Bryant, sua figlia Gigi e gli altri sette passeggeri e mi viene il più classico dei: “Chi va pe chisti mari, chisti pisce piglia”. Poi ci penso ancora e dico: ma io, nelle sue stesse condizioni, avrei avuto un velivolo di personale del valore di oltre dieci milioni di dollari? E seppure lo avessi avuto, avrei mai deciso di decollare ad ogni costo, pur di accontentare me e i miei ospiti in una giornata non esattamente propizia per volare così basso (con tanto di rimprovero live dalla torre di controllo) e privare i miei affetti più cari della loro metà più importante?

Non è facile darsi delle risposte in casi come questi, così come non lo è sfuggire alla propria sorte. E non è neanche vero, a questo punto, che la fortuna aiuti gli audaci, perché specialmente in questo caso non parliamo certo di un pusillanime, ma solo di un “poco prudente”. E quel che conta è capire fino a che punto ci possa essere una ratio che consenta di porre un freno al senso di onnipotenza di chi crede di potere tutto in forza di ciò che possiede, sfidando continuamente (e spesso forse tanto inconsapevolmente quanto automaticamente) qualsiasi forma di rischio.

Oggi il mondo piange un grande uomo di sport, rimpiangendo quel briciolo di lucidità in più che avrebbe forse potuto lasciarlo ancora a lungo accanto a chi lo amava.