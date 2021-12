La flotta Caremar acquista l’Isola di Capraia. E’ il primo traghetto ceduto da Cin Tirrenia

Ida Trofa | Mentre crescono le attese e soprattutto le manovre sottobordo per il prossimo assalto alla Caremar, in vista l’imminente scadenza del contratto di privatizzazione, contestualmente arrivano i primi movimenti per arricchire la flotta della ex compagnia pubblica. Come un quadro di Picasso acquistato per una casa in vendita cosi il gruppo Caremar acquista il primo traghetto ceduto all’asta dalla Cin Tirrenia.

Infatti si è chiusa positivamente la cessione all’asta da parte di Compagnia Italiana di navigazione del traghetto veloce Isola di Capraia. La Tirrenia ha venduto al primo tentativo alla scadenza fissata per il 15 dicembre. In quella occasione è arrivata una sola offerta pari a 4,75 milioni di euro, il prezzo esatto posto a base d’asta. L’offerta è di Caremar, la compagnia di navigazione dal 2015 passata nelle mani di Snav,controllata di Marinvest, la holding italiana di Gianluigi Aponte e di Rifim società facente capo alla famiglia D’Abundo-Buono. 4,75 milioni di euro sono una cifra notevolmente superiore rispetto a quanto la stessa Compagnia Italiana di Navigazione (Cin) attualmente in concordato preventivo aveva inserito nel proprio piano concordatario come possibile valore i realizzo, compreso fra 0,5 e 2 milioni di euro a seconda degli scenari. Insomma non proprio un buona affare per Caremar. Ma si sa come vanno queste cose nel complesso mare degli affari armatoriali, specie quando gravitano intorno alla cosa pubblica.

Il piano di salvataggio di Cin Tirrenia in aggiornamento prevede ulteriori dismissioni nei prossimi anni di altri traghetti. La nave prima di rientrare sulle rotte nostrane, rimarrà nel breve periodo in charter a disposizione di Navigazione Libera del Golfo che da mesi la sta impiegando nel servizio in continuità territoriale marittima fra Termoli e le isole Tremiti; successivamente verrà riportata nel Golfo di Napoli dove è già stata operativa in passato.Toccherà poi alla Nlg sostituirla con un’altra unità.

L’Isola di Capraia è un traghetto veloce di Classe TMV 70 Aquastrada costruito nel 1999 presso i Cantieri Navali Rodriguez, caratterizzato da una velocità di punta di 27 nodi: è lungo 71 e largo 12 metri, con 1,925 tonnellate di stazza ed è in grado di trasportare 522 passeggeri e 57 auto.