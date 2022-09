La Finanza sequestra 7000 articoli scolastici contraffatti a Forio

In concomitanza con la settimana d’inizio del nuovo anno scolastico e

nell’ambito di un più ampio piano provinciale finalizzato a prevenire e

contrastare il commercio di materiale non sicuro o contraffatto, il Comando

Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, con un intervento straordinario,

ha sequestrato oltre 1,4 milioni di prodotti scolastici e di cartotecnica, compresi

testi illecitamente riprodotti.

Le attività hanno interessato anche il Comune di Forio dove sono stati sequestrati dagli uomini del Capitano Antonio Giglio, oltre 7000 prodotti contraffatti.

Una piaga, questa, che dilaga anche ad Anacapri, Castellammare di Stabia, Torre del G. e Boscoreale. In quest’ultimo comune, è stato sorpreso all’interno del proprio esercizio il titolare mentre effettuava copie di testi scolastici senza detenere la licenza SIAE per la reprografia. Al responsabile, denunciato all’A.G. sono stati sequestrati 31 testi fotocopiati integralmente, 86 testi di opere letterarie scannerizzati integralmente, 4 supporti informatici di archiviazione dati, 1 computer e 1 fotocopiatore.

Inoltre, 21 responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative e 5 denunciati all’Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e violazione al diritto d’autore. In particolare, nell’area cittadina, nel corso di 12 distinti interventi in attività commerciali, sono stati sequestrati 1.049.564 articoli di cancelleria/cartoleria (tra penne, gomme, compassi, porta cartellini, post-it, elastici) privi di marcatura e adeguata nota informativa, segnalando alla locale Camera di Commercio 8 responsabili.