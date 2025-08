La finale della League of Legends. IMEF Srl, dominio e terzo titolo: Los Locos travolti 3-0

Il verdetto è netto, il trionfo totale: Imef Srl si conferma regina della League of Legends e solleva il trofeo per la terza volta nella propria storia. Nella cornice del Centro Sportivo Barano, gremito e vibrante, i campioni in carica hanno piegato Los Locos con un secco 3-0, coronando una stagione già straordinaria con una finale da manuale. Primo tempo di studio, ripresa da urlo, difesa granitica e un Saurino in versione sentenza: la ricetta di un successo che entrerà nella memoria di tifosi e avversari.

La quinta edizione del torneo, ideata e organizzata da Giovanni Di Costanzo, si è chiusa così nel segno della squadra che negli ultimi anni ha saputo scrivere le pagine più importanti della competizione. Allo Stadio Centrale del Centro Sportivo Barano, sotto le luci che scaldano ancora il ricordo di una stagione memorabile, Imef Srl ha aggiunto un nuovo capitolo alla propria storia. Con un secco 3-0 inflitto a Los Locos, la squadra ha conquistato il terzo titolo in carriera, ribadendo di essere una potenza assoluta del torneo. È stata una finale di contrasti, con un primo tempo bloccato e tattico, in cui l’impressione era che Los Locos avessero le carte in regola per far vacillare i campioni in carica, e un secondo tempo travolgente, che ha trasformato la tensione in esultanza.

A spezzare l’equilibrio ci ha pensato Gianluca Saurino, pivot implacabile e uomo delle finali, che ha approfittato di un errore in impostazione di Guido Testa per fulminare De Felice con un tiro di prima intenzione. Il gol ha scosso la partita e appena un minuto dopo lo stesso Saurino ha colpito ancora, finalizzando al meglio il recupero palla di Ciro Mattera, autore di un assist preciso come un passaggio disegnato col compasso.

Da lì, Los Locos hanno provato a riaprire il match, ma la difesa di Imef è stata un muro invalicabile. Alessio Manieri, leader silenzioso e impeccabile nella lettura delle situazioni, ha diretto la retroguardia con autorità, togliendo ossigeno a ogni tentativo offensivo. Quando poi qualche spiraglio riusciva ad aprirsi, a chiuderlo ci pensava Raffaele Arcamone, il portiere capace di interventi che valgono quanto un gol, confermandosi uno dei migliori estremi difensori della competizione.

Nel finale, con i cori dei tifosi già pronti a esplodere, Saurino ha cambiato veste e, invece di cercare la tripletta, ha servito a Ciro Mattera un pallone perfetto per il definitivo 3-0. È stata la firma che ha messo il punto esclamativo su una serata che resterà negli annali della League of Legends.

La premiazione ha celebrato i campioni e i protagonisti della stagione. Imef Srl ha ricevuto il trofeo del primo posto, Los Locos hanno conquistato l’argento e La Lucciola si è fregiata del titolo di Campione d’Inverno. Sul piano individuale, Saurino ha fatto incetta di riconoscimenti: Premio Haaland come capocannoniere con 29 reti e Premio Puskas per il gol più bello.

Guido Testa si è aggiudicato il Pallone d’Oro, Gianni Aloi il Premio Maldini per la solidità difensiva, Simone De Felice il Premio Buffon, Vincenzo Mattera il Premio della Critica, Raffaele Arcamone il Premio Vicario, Michele Castagna il Premio Guardiola, Alessio Manieri il Premio D10, Federico Seprano il Premio Kvara e Salvatore Di Maio il Premio Ciccio Caputo.

Il sipario sulla quinta edizione si è abbassato con parole di gratitudine che hanno unito idealmente campo e tribune. L’organizzazione, per voce di Giovanni Di Costanzo, ha ringraziato gli sponsor, dal Carlo di Sweet Bar a Pierpaolo di Apogeo, da Mario di Magi Arredamenti a Michele di Pub Everynight, fino a Michele e Gianluca di Mr. Cheeseburger. Un pensiero speciale è andato a Sissi e Mario per la loro disponibilità, alla classe arbitrale – con Paolo in primo piano per la personalità dimostrata – e a Remo, Giovanni e Lorenzo per il sostegno costante. Non sono mancati i ringraziamenti affettuosi a Carmela, Anna e nonno Giovanni per il loro aiuto dietro le quinte.

Infine, l’abbraccio più sentito è stato riservato ai partecipanti, veri protagonisti di questa avventura sportiva. L’invito è a ricaricare le energie, in attesa di una nuova stagione che promette di essere ancora più intensa. Perché la League of Legends non si ferma mai: cambia il calendario, si rinnovano le sfide, ma la passione resta.