La Festa di Sant’Anna comincia dal Liceo Buchner: in mostra i bozzetti realizzati dagli studenti

Si inaugura oggi, sabato 12 luglio 2025 alle ore 10:00, presso il Liceo Statale Giorgio Buchner di via delle Ginestre, la mostra “Impara l’arte e mettila in barche”, un evento che porta al centro della scena la creatività dei giovani isolani e la potenza simbolica della Festa a mare agli scogli di Sant’Anna.

Nell’ambito del programma Scuola Viva – La scuola aperta a tutti, promosso dalla Regione Campania e finanziato con fondi PON FSE, il progetto è giunto alla sua seconda annualità e ha coinvolto studenti del Liceo Buchner (indirizzo artistico) e di altri tre istituti dell’isola: l’ITE Enrico Mattei, l’IPS V. Telese e l’IIS Cristofaro Mennella.

All’inaugurazione sarà presente l’Assessora regionale alla scuola e alle politiche sociali e giovanili, Lucia Fortini, figura istituzionale che fin dall’inizio ha creduto nella forza educativa e identitaria del progetto, dedicato quest’anno al tema “Antichi mestieri del mare”.

Il percorso formativo che ha condotto alla mostra si è articolato in cinque fasi. In un primo momento, gli studenti si sono immersi nello studio delle tradizioni legate al mare, inteso come risorsa ambientale e culturale, approfondendo i mestieri e le storie legate alla vita marinara isolana. Successivamente, si è passati alla fase dedicata all’arte e all’immaginazione, dove i ragazzi hanno esplorato la simbologia della barca allegorica, attraverso un percorso che ha unito ricerca storica e narrazione fantastica.

La terza fase ha visto le scuole collaborare alla progettazione condivisa delle barche, mettendo in rete competenze, visioni e idee. Nella quarta tappa del progetto, i laboratori creativi si sono trasformati in veri e propri cantieri: qui gli studenti, affiancati da tutor ed esperti, hanno iniziato a costruire e modellare i loro bozzetti, dando forma concreta alle idee emerse. Infine, con la quinta e ultima fase, arriva oggi il momento della celebrazione pubblica, attraverso la mostra che raccoglie e valorizza tutto il lavoro svolto.

La mostra segna la conclusione della seconda fase – Arte in barca – ed è il frutto di un’intensa attività di confronto con le associazioni storiche della Festa, che hanno trasmesso ai ragazzi non solo temi e suggestioni, ma anche una passione viva per le tradizioni dell’isola. Più di venti i bozzetti esposti, che si distinguono per originalità e qualità espressiva, capaci di coniugare passato e futuro, radici e visione, attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Impara l’arte e mettila in barche non è dunque soltanto uno slogan accattivante, ma un invito concreto a salpare con la forza dell’immaginazione verso nuove rotte culturali. La Festa a mare agli scogli di Sant’Anna 2025 è ancora lontana, ma lo spirito che la anima è già vivo tra i banchi di scuola.