La festa di Sant’Anna allo Speciale Tg1. Ischia protagonista in tv

La festa di Sant’Anna entra nello Speciale Tg1 grazie alle riprese realizzate a luglio: un’occasione importante per raccontare Ischia al pubblico nazionale. Il reportage firmato da Patrizia Angelini. Grazie a Franco Cavallaro le riprese estive approdano sull’ammiraglia RAI

di Redazione Web
Lo Speciale Tg1 di domenica 16 novembre dedicherà un passaggio anche all’isola d’Ischia e alla sua festa di Sant’Anna, grazie al materiale girato dalla troupe Rai lo scorso luglio. Un risultato importante, frutto della collaborazione e dell’impegno di chi, come l’amico Cavallaro, ha contribuito a rendere possibile la presenza dell’isola in una delle vetrine giornalistiche più seguite della televisione pubblica.

All’interno del reportage “Le vie dell’acqua”, firmato da Patrizia Angelini, Ischia trova il suo spazio in un percorso che attraversa l’Italia delle risorse idriche, delle tradizioni e dei sistemi di raccolta che raccontano il rapporto profondo tra i territori e questo bene prezioso. Le fonti rinnovabili dell’isola rappresentano un tassello naturale di questo viaggio, offrendo uno sguardo sulla ricchezza ambientale e sulle specificità che da sempre caratterizzano la nostra terra.
Il servizio conterrà anche un focus dedicato alla festa di Sant’Anna, con le immagini registrate durante l’edizione estiva.

Un’occasione preziosa per mostrare al pubblico nazionale la suggestione della baia di Cartaromana, la creatività delle barche allegoriche e l’atmosfera unica che ogni anno richiama migliaia di persone. La decisione della redazione Rai di inserire questo passaggio conferma l’interesse verso una tradizione che, pur legata alla memoria locale, conserva una forza visiva e culturale capace di parlare a tutti.

Lo Speciale Tg1, realizzato con il montaggio di Antonio Manduca e le ricerche immagini di Barbara Di Benedetto e Giovanna Crispino, accompagnerà gli spettatori attraverso un’Italia fatta di acque, storie e paesaggi. Ischia, con la sua identità e il suo patrimonio immateriale, sarà parte di questo racconto. Un modo per portare ancora una volta la bellezza dell’isola oltre il suo perimetro naturale e ricordare quanto la valorizzazione del territorio passi anche dalla capacità di raccontarlo al mondo.

