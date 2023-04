La festa dell’Ischia tra giro dell’isola, solidarietà, proposte di matrimonio e un po’ di campagna elettorale

È la vittoria dell’isola, non solo dello sport. È il riscatto di una terra che ha sofferto tremendamente negli ultimi mesi. Il club di Pino Taglialatela riporta in alto il nome dell’Ischia Calcio e di Ischia città. È il connubio che si consolida tra il popolo e la parte sportiva/tecnica. La squadra raggiunge la categoria superiore a anche il territorio isolano ne beneficia. Dentro e fuori allo Stadio Mazzella, c’è tutto attorno ad una partita – dall’esito quasi inutile – di calcio. Una tifoseria, oggetto di discussione poco distante sulla terraferma, che commemora le vittime della tragedia dell’alluvione e celebra i suoi interpreti sportivi.

Il corteo che conferma la simbiosi tra le parti, con una tappa più che doverosa al Piazzale Anna De Felice di Casamicciola per omaggiare chi ha perso la vita nella frana di quel maledetto 26 novembre scorso. Non è l’unico atto di ricordo da parte del pubblico gialloblù che, con uno striscione significativo, riporta alla mente quegli istanti drammatici: “Dal fango alle macerie ancora una volta risorgerai, Isola mia mai sola resterai”. C’è anche tanta solidarietà, come quella in favore dell’associazione Sanfilippo Fighters.

All’intervallo del match contro il Sant’Antonio Abate, infatti, è stato effettuato il sorteggio delle maglie per raccogliere fondi che possano aiutare i bimbi in lotta con la malattia genetica rara. E ancora è spiccata anche la romantica scena che ha coinvolto bomber Ciro Simonetti che ha avanzato la proposta di matrimonio alla sua Annabella.

La politica di Casamicciola, non ha perso l’occasione della partita per marcare un po’ il territorio.

IL SORTEGGIO

La commissione mandamentale ha confermato le tre liste presentate e ha sorteggiato anche la posizione sui facsimili. Al primo posto la lista con Caterina Iacono, al secondo quella di Peppe Silvitelli e, terza, quella di Giosi Ferrandino. E, in quest’ordine, pubblichiamo gli interventi dei due candidati sindaci in merito alla vittoria dell’Ischia Calcio

Peppe Silvitelli: “Sono tifoso dell’Ischia, da sempre, da quando sono bambino e dunque in una giornata di festa come questa non potevo mancare allo stadio Mazzella. Uno stadio pieno, festante, che traboccava di entusiasmo per la vittoria del campionato dei gialloblu e il ritorno in serie D. Poi la partita, l’intervallo, una promessa di matrimonio, il sorteggio di due maglie a scopo benefico per l’associazione Sanfilippo Fighters e soprattutto quello striscione dei tifosi gialloblu dedicato alla nostra Casamicciola: “Dal fango e dalle maceria ancora una volta rinascerai”. Sì, perché tutti insieme sapremo rialzarci ancora una volta. Grazie per i sentimenti di vicinanza e per aver dimostrato che quest’isola quando serve riesce ad essere ancora una sola anima. E’ stato un pomeriggio davvero magnifico, che porterò a lungo nel cuore.”

Giosi Ferrandino: “Il Mazzella non è mai stato così bello! Il monte Epomeo, il braccio del Porto e il verde di Casamicciola abbracciano le 12 vittime della frana del 26 novembre. Non c’era modo migliore per celebrare il ritorno dell’Ischia in serie D. Da tifoso dell’Ischia e da candidato sindaco di Casamicciola ho sentito tutta la forza e il significato di questo gesto d’amore. E come recita lo striscione, Casamicciola, “DAL FANGO E DALLE MACERIE ANCORA UNA VOLTA RINASCERAI! …” GRAZIE!”