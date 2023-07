La festa del mare sulla spiaggia di San Pietro. Dalle 21 musica, food e fun…

Sabato 1 Luglio, in occasione del calendario di eventi previsto per i festeggiamenti in onore di San Pietro, la parrocchia e i pescatori di San Pietro con le loro famiglie hanno organizzato la FESTA DEL MARE con la collaborazione e il patrocinio del comune di Ischia. Dalle ore 21:00 sarà possibile gustare sull’arenile di San Pietro specialità di pesce preparate dalle famiglie dei pescatori che ovviamente forniranno prodotti freschi per la serata che sarà accompagnata da bella musica del vivo. Sarà, quindi, una vera e propria festa di inizio estate per la quale hanno collaborato la parrocchia, la comunità, il comune e la scuola. I ragazzi dell’Istituto Telese di Ischia hanno, infatti, realizzato il logo e la locandina della festa del mare contribuendo fattivamente alla riuscita dell’evento. L’invito è rivolto a tutti i cittadini e ai turisti che saranno sull’isola nel prossimo weekend.