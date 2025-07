La Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2025 scalda i motori 

Martedì 22 luglio la conferenza stampa di presentazione

Ischia si prepara a rivelare il cuore pulsante della sua festa più iconica ed attesa: martedì 22 luglio alle ore 11:30, presso la Sala Consiliare del Municipio in via Iasolino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2025.

Un appuntamento suggestivo e ricco di tradizione, che ogni anno unisce arte, mare, storia e comunità nella splendida cornice della baia di Cartaromana, ai piedi del Castello Aragonese ad Ischia Ponte.

Durante l’incontro verranno svelate le novità salienti di una manifestazione che, pur rinnovandosi ogni anno, conserva intatta la magia delle sue origini antiche, tramandata “dalla notte dei tempi”. Un intreccio vivo di tradizione e innovazione che caratterizza l’edizione 2025.

•⁠ ⁠Il progetto Scuola Viva, giunto alla seconda edizione, con gli studenti dei quattro istituti superiori isolani (di cui il Liceo Buchner e’ capofila) protagonisti di un ideale passaggio di testimone, capaci di trasformarsi in sognatori e scenografi sull’acqua grazie al progetto “Impara l’arte e mettila in barche”.

•⁠ ⁠Le quattro associazioni partecipanti, l’Isola dei Misteri di Procida, l’Ass. il Cantastorie del Torano di Piedimonte Matese, l’AMP Regno di Nettuno con il comune di Forio e l’Ass. Il Palmento di Ischia saranno pronte a rivelare titoli e suggestioni delle barche allegoriche in fase di costruzione.

Gli artigiani e i mestieranti stanno già lavorando da tempo alla realizzazione delle zattere allegoriche, autentiche opere galleggianti che animeranno lo spettacolo notturno.

Saranno costruite sulla base dei ventiquattro bozzetti ideati dagli studenti coinvolti nel progetto didattico “Impara l’Arte e mettila in Barche”, nato con l’obiettivo di valorizzare il talento creativo dei più giovani e trasmettere le tecniche dell’arte scenografica applicata.

•⁠ ⁠I dettagli della serata finale, che si preannuncia come il culmine emozionale della Festa, saranno svelati con un ventaglio di anticipazioni: dagli ospiti di rilievo nazionale e locale che porteranno fascino e intrattenimento, alle sorprese sceniche e artistiche pensate per stupire il pubblico presente e quello televisivo. Grande attesa anche per la giuria ufficiale, composta da personalità del mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura, chiamate a valutare con rigore e partecipazione le barche allegoriche, autentiche opere in movimento che uniscono fantasia, tradizione e maestria. Il loro giudizio sarà decisivo, ma anche un’occasione per celebrare l’ingegno creativo delle comunità coinvolte.

La Festa di Sant’Anna non è solo tradizione: è teatro, arte, musica e appartenenza. È la voce dell’isola, amplificata dal mare.

«La Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna rappresenta l’anima più autentica della nostra isola: una tradizione che non smette mai di emozionare e di unire la comunità, anno dopo anno» dichiara l’assessore al Turismo e Grandi Eventi Luigi Di Vaia.

«Questa edizione si preannuncia particolarmente significativa, non solo per il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni, ma anche per la straordinaria sinergia tra istituzioni scolastiche, culturali e associative. Vedere i nostri ragazzi mettersi in gioco, immaginare, creare, contribuire al grande racconto della festa, è per noi motivo di orgoglio e speranza.

Perché Sant’Anna è molto più di un appuntamento estivo: è memoria viva, è passaggio di testimone, è condivisione. In un mondo che corre veloce, il nostro mare diventa il palcoscenico di una storia che si rinnova e che ci ricorda quanto sia prezioso il senso di appartenenza.

Il Comune sarà sempre al fianco di chi lavora per custodire e valorizzare questa manifestazione, affinché continui ad essere specchio della nostra identità e simbolo dell’Ischia che non dimentica, ma guarda avanti con passione e determinazione.»

