La fede semplice di Ischia conquista Torino con Don Giuseppe Nicolella

Le tradizioni religiose dell’isola d’Ischia hanno varcato, ancora una volta, i confini del Golfo di Napoli per farsi ascoltare nel cuore del Nord Italia. Don Giuseppe Nicolella, parroco di Sant’Antonio Abate ad Ischia e, al tempo stesso, amministratore parrocchiale di San Domenico in SS. Annunziata, è stato il protagonista del quarto appuntamento del ciclo formativo “L’Amicizia di Cristo: alle radici dell’Europa”, svoltosi il 22 febbraio 2026 presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, in Piazza Stampalia a Torino. Un incontro aperto a operatori pastorali e a chiunque desideri approfondire le radici cristiane che hanno plasmato la storia del continente europeo.

Il ciclo formativo, che si tiene da mesi nella stessa chiesa torinese, è pensato come un percorso di approfondimento su temi spirituali, culturali e identitari. Ogni appuntamento affida la parola a un relatore diverso, capace di portare una voce autentica e radicata nel territorio. La scelta di invitare don Giuseppe Nicolella, parroco di Forio, non è casuale: il sacerdote foriano è da anni uno dei custodi più appassionati e competenti delle tradizioni religiose ischitane, uno studioso del rito popolare capace di leggerlo non come residuo del passato ma come strumento vivo di annuncio cristiano.

IL TEMA: LA DEVOZIONE POPOLARE COME STRUMENTO PASTORALE

Il tema scelto per l’intervento del sacerdote foriano non poteva essere più centrato: “Il valore pastorale della devozione popolare”. In un’epoca in cui si discute spesso di nuove forme di evangelizzazione, di linguaggi contemporanei e di pastorale digitale, don Giuseppe ha scelto di guardare nella direzione opposta, o meglio, di riconciliare il passato con il presente.

Le processioni, le feste patronali, i riti funebri, gli ex voto: non sono residui folkloristici da conservare in una teca museale, ma forme vive di comunicazione della fede, linguaggi del popolo che parlano al cuore prima ancora che alla mente.

Don Giuseppe ha saputo trasformare la cattedra torinese in un palcoscenico di memoria viva, conducendo il pubblico presente in un viaggio simbolico tra riti, gesti antichi e una pietà popolare che a Ischia, e a Forio in particolare, non è mai davvero tramontata. Una comunità che prega camminando, che annuncia cantando, che evangelizza portando sulle spalle il peso di una bara.

LA CORSA DELL’ANGELO: L’ANNUNCIO CHE CORRE

Il primo rito illustrato dal sacerdote è stato la celebre Corsa dell’Angelo di Forio, uno dei momenti più intensi e visivamente potenti della Pasqua ischitana. Don Giuseppe ha spiegato con chiarezza il significato profondo di quella figura alata che corre per le strade del paese, incontra la Madonna e poi torna davanti alla Chiesa Madre per rientrare nell’Arciconfraternita. Non si tratta di folklore, ha sottolineato con forza il sacerdote, ma di un annuncio teologico reso visibile: la carità come cuore dell’azione pastorale, la fede proclamata non a parole ma attraverso il gesto di un’intera comunità che scende in strada, si espone, partecipa. L’Angelo che corre è immagine del cristiano chiamato a portare la buona notizia, a non trattenerla, a non chiuderla dentro le mura di una chiesa.

Il racconto di questo rito ha suscitato vivo interesse nella platea torinese, molti dei quali non conoscevano questa tradizione pasquale foriana. Don Giuseppe ha saputo restituirne non solo la forma esteriore ma la grammatica spirituale che la anima, rendendo comprensibile a tutti perché un gesto antico possa ancora parlare con forza al presente.

I TRE GIRI DEI FUNERALI DEI SACERDOTI: UN RITO CHE STUPISCE IL MONDO

Tra i momenti più intensi e coinvolgenti della relazione, don Giuseppe Nicolella ha illustrato uno dei riti più particolari e meno conosciuti al di fuori dell’isola: i tre giri compiuti durante i funerali dei sacerdoti. Quando un presbitero muore a Forio, la salma non viene semplicemente portata in chiesa per le esequie. La bara percorre il corso principale del paese ripetendo per tre volte il tragitto della Corsa dell’Angelo, in un rito che trasforma il funerale in una catechesi pubblica, visibile, emozionante. Non è casualità: ogni giro ha il suo significato preciso, il suo protagonista e il suo canto.

Al primo giro la bara è portata sulle spalle dei fedeli, i semplici, il popolo, mentre si intona il De Profundis, il grido dell’uomo che si riconosce peccatore davanti a Dio. Al secondo sono le autorità civili a farsi carico del peso, accompagnate dal Magnificat, il canto della gioia e della lode. Al terzo, infine, sono i confratelli a portare il sacerdote defunto verso l’ultima dimora, mentre risuona il Regina Coeli, l’inno alla Regina del Cielo nella stagione pasquale.

Le campane seguono la traiettoria emotiva del rito: suonano prima a lutto, poi a gloria, infine a festa. Un crescendo che racconta, in musica e in pietra, il mistero cristiano della morte e della resurrezione. Chi assiste a questo rito per la prima volta, ha raccontato don Nicolella, rimane quasi sempre colpito da una sensazione di straniamento che si trasforma rapidamente in commozione: si capisce di essere di fronte a qualcosa che non si dimentica.

Il sacerdote foriano ha sottolineato come questo rito, spesso oggetto di curiosità e talvolta di stupore da parte dei turisti che per caso si trovano a Forio nei giorni del lutto, diventi in realtà una straordinaria occasione di evangelizzazione spontanea. Il popolo che porta il suo sacerdote lungo il cammino dell’Angelo professa, senza bisogno di parole, la fede nella resurrezione della carne e riconosce che anche i ministri di Dio restano uomini, fragili e bisognosi di misericordia. Un rito che abbatte la distanza tra il clero e i fedeli, che ricorda a tutti che davanti alla morte siamo uguali, e che la speranza cristiana non fa eccezioni.

LE PROCESSIONI: METTERCI LA FACCIA PER AFFERMARE LA FEDE

Don Giuseppe ha affrontato anche una domanda che spesso rimbalza nel dibattito pastorale contemporaneo e che molti, soprattutto nelle generazioni più giovani, si pongono con sincerità: che senso hanno ancora le processioni? Perché sfilare per le strade di un paese, dietro una statua, sotto il sole o sotto la pioggia? La risposta del sacerdote foriano è stata netta, diretta e in qualche modo disarmante nella sua semplicità. Una processione è una manifestazione pubblica di fede. Chi vi partecipa ci mette la faccia, si espone, si riconosce parte di una comunità che crede e che non si vergogna di dirlo.

In un tempo in cui la fede tende sempre più a diventare fatto privato, intimo, riservato alla sfera personale, il gesto pubblico della processione porta una carica sovversiva e profetica. È un atto che parla più di qualsiasi omelia, perché è visibile, corporeo, comunitario. Dice: noi ci siamo, noi crediamo, e lo facciamo insieme, in mezzo alla strada, davanti a tutti.

SANTA RESTITUTA E SAN GIOVAN GIUSEPPE: L’ISOLA E I SUOI SANTI

Non potevano mancare, nell’intervento del sacerdote foriano, i riferimenti ai santi patroni dell’isola, figure attorno alle quali si è costruita nel tempo l’identità religiosa e culturale delle comunità ischitane. Don Nicolella ha descritto con partecipazione visibile il rito legato al mezzo busto di Santa Restituta, quando i fedeli portano gli ex voto d’oro che ornano la statua della santa martire. Non sono semplici oggetti preziosi, ha spiegato il sacerdote con convinzione: sono lacrime trasformate in gratitudine, segni tangibili di grazie ricevute, memorie vive di un popolo che ha pregato, ha atteso, ha visto e crede.

Ogni medaglia, ogni anello, ogni cuore d’oro appeso alla statua racconta una storia che non è scritta da nessuna parte ma che appartiene alla memoria profonda di una famiglia, di una persona, di una comunità. Don Giuseppe ha restituito a questi oggetti la loro dignità teologica, sottraendoli alla categoria del superstizioso o del pittoresco per riconsegnarli alla categoria del sacro e del vivo.

Accanto a Santa Restituta, anche San Giovan Giuseppe della Croce occupa un posto privilegiato nella devozione ischitana, in un intreccio di fede e identità che attraversa i secoli e continua a plasmare la vita delle comunità. Il sacerdote foriano ha ricordato come la devozione ai santi patroni non sia semplicemente nostalgia o abitudine, ma radice: ciò che tiene un popolo ancorato alla propria storia e alla propria vocazione.

FORIO, UNA VOCE CHE ARRIVA LONTANO

L’intervento di don Giuseppe Nicolella a Torino conferma una volta di più che le tradizioni religiose di Forio e dell’intera isola d’Ischia non sono patrimonio chiuso di una piccola comunità insulare, ma espressione autentica di una fede che sa parlare all’universale partendo dal particolare.

Il sacerdote foriano, con la sua capacità rara di coniugare rigore teologico e narrazione popolare, con quella passione per i riti del suo popolo che non è mai sentimentalismo ma sempre intelligenza spirituale, ha saputo restituire alla platea torinese l’anima profonda di un’isola che custodisce, vive e annuncia la propria fede da secoli.

Un’isola che non parla solo attraverso il mare che la circonda o il paesaggio che la rende celebre nel mondo, ma anche attraverso i suoi riti, le sue processioni, le sue campane che suonano prima a lutto e poi a festa. E Torino, per un pomeriggio di febbraio, ha avuto il privilegio di ascoltare quel battito lontano, quella voce antica che viene dal mare e che ancora, dopo secoli, ha qualcosa da dire.