La fake news di Peppe Conte e le indagini della Procura

In queste convulse è giusto smentire la fakenews relativa alle farneticanti dichiarazioni di un ex sindaco del passato di Casamicciola. Secondo i giornali, ma confidiamo nella serietà dei pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Napoli, sembra si stia indagando sulle ipotesi di disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti legati ad un approfondimento anche sulle dichiarazioni di Peppino Conte.
Gli inquirenti si stanno concentrando sulla manutenzione degli alvei ma anche sui permessi edili e demolizioni non eseguite. Secondo la fakenews, infatti, il commissario Calcaterra non avrebbe risposto alle PEC farneticanti di Conte. Siamo testimoni che il Commissario, al pari degli altri sindaci dell’isola (anzi, forse con maggior tempismo) ha sempre adottato e informato la cittadinanza dei pericoli e ha sempre diffuso avvisi alla cittadinanza oltre che ordinanze. Se la legge è una, beh, allora ci interrogare sull’agire anche di tanti altri sindaci d’Italia. Purtroppo, però, siamo una nazione che segue un algoritmo infame e riconosce credito anche a Peppe Conte.
E che non riesce a capire quale sia una notizia o una fake news. Che non si rende conto di aver a che fare con un politico, pensionato, che vuole solo strumentalizzare una tragedia così dolorosa!
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