La faida di Ischia Ponte. La chiesa tra fiaccolate (annullate) e capricci da fedeli

Ischia ponte tra scissioni e infatuazioni. Buonasera a tutti , non molliamo continuiamo unitissimi insieme a chiedere con forza ma con delicatezza nella verità , facciamo sentire ancora la voce e la nostra presenza al vescovo Pascarella, fiduciosi che con la perseveranza capirà ,che il nostro fare non è sentimentalismo ma vita vissuta !!! Mercoledì 12 ottobre ci ritroveremo alle 20.00 al piazzale aragonese dove faremo partire una fiaccolata silenziosa fino al seminario , siamo coinvolgenti verso tutti , invitiamo chiunque ha voluto e vuole bene al nostro parroco don Carlo e che questa realtà di speranza per tutti possa avere ancora storia sulla nostra isola!”

La faida di Ischia Ponte è arrivata al suo prevedibile next step: la fiaccolata silenziosa fino al seminario. Contro chi? E, se non è contro qualcuno, per omaggiare chi? Un epilogo ridicolo che è sbagliato sia nei confronti del nuovo amministratore Parrocchiale, don Gaetano Pugliese, sia nei confronti di don Carlo Candido che, immagino, non vorrà essere l’oggetto di questa protesta di piazza.

Ieri sera, alle dopo le 23.00, è stato diffuso un “avviso importante” con l’annuncio della sospensione della fiaccolata: “AVVISO IMPORTANTE La fiaccolata in programma per mercoledì 12-10-2022 dal piazzale Aragonese al seminario è stata momentaneamente annullata.”

Vicenda piena di sbagli

In questa vicenda piena di sbagli, vi prego, questa sceneggiata ridicola risparmiatecela perché, non serve a nessuno.

Che la protesta sia “Silenziosa” o “modello ultrà” cambia solo la forma e non la sostanza. Andate con i lumini sotto al seminario, magari vuoto? A dire cosa? Vogliamo Carlo? Non vogliamo Gaetano? Vogliamo la parrocchia? Non vogliamo Mario?

Questo è il livello “ridicolo” che appare in questo gioco al disastro avviato dal Vescovo Pascarella e dai suoi consultori lo scorso 6 aprile. C’è, invece, bisogno di riannodare e ritrovare la pace. Chi lo deve fare? Beh, ci vorrebbe un tecnico. Un terzo che arriva da fuori e inizia dove Carlo ha smesso. Non butterò “perle ai porci” come insegna il Vangelo, ma questa situazione merita una fine. Una fine che arrivi da entrambe le parti. Da quelli del “parroco” e da quelli della “parrocchia”.