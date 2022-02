La dura vita dei commissari di gara e delle commissioni per i concorsi pubblici di Casamicciola

Se due indizi non fanno una prova le dimissioni a catena dei presidenti delle giurie isolane sono la palese testimonianza di come sia difficile la vita del giurato, ancora di più se c’è una matrice politica, sul nostro territorio. Un esempio su tutti il concorsone D, il bando che porterà alla assunzione di un istruttore direttivo categoria D in area amministrativa a Casamicciola Terme.

Cambia ancora il presidente di giuria. Dopo la defezione di Domenico Barbieri giunge anche la levata di scudi di Chiara Arcamone. Inutile rimarcare il peso politico intrinseco del doppio addio. Una procedura rischiosa a fronte dei benefici, un gioco che non vale la candela per chi deve metterci la faccia e la firma.

Richiamata per relationem la propria determinazione n.581 in data 21 dicembre 2021 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la copertura di 1 posto, di categoria D/D1 profilo professionale Istruttore Direttivo Area Amministrativa il segretario generale Anna Li Pizzi prende atto delle richieste e rintuzza. Ecco quanto evidenzia la segreteria generale:“Preso atto che con determina n°62 del 09 febbraio 2022 la dott.ssa Chiara Arcamone è stata nomina Presidente della commissione in sostituzione del Dott. Domenico Barbieri; Preso atto che, con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 09 febbraio 2022, n.1425, la Dott.ssa Chiara Arcamone, Presidente della suddetta Commissione, ha comunicato le dimissioni dall’incarico per motivi personali – scrive il pubblico ufficiale- Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Chiara Arcamone, presidente della Commissione esaminatrice, al fine di garantire urgentemente l’espletamento della procedura selettiva in corso con propria nota prot.1431 del 09.02.2022 si chiedeva al Comune di Casal di Principe di autorizzare il Dott. Enrico Pignata a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione esaminatrice“.

È bastato poco per ottenere il via libera. Infatti, con nota pervenuta al comune, protocollo con n.1466 del 10 febbraio 2022 il Dott. Enrico Pignata è stato autorizzato dal Comune di Casal di Principe a svolgere l’incarico.

Così, finisce in meno di due giorni l’avventura da presidente della dottoressa Arcamone sostituita con il Dott. Enrico Pignata. Quanto già disposto con la determinazione n.62 il 09 febbraio scorso, rimane invariato ad esclusione della surroga del componente, per come disposto al punto precedente. Della serie fosse che fosse la volta bona?