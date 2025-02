La dott.ssa Loffredo nuovo segretario comunale di Ischia

Enzo Ferrandino è riuscito a colmare la grave lacuna della mancanza di un segretario comunale titolare. L’importante ruolo era infatti vacante dal 3 luglio scorso, quando il dott. Albero Zurlo era passato alla Provincia di Savona. Un “vuoto” che rischiava di ripercuotersi sull’attività amministrativa del Comune capoluogo.

E proprio per garantire la continuità amministrativa, la funzione era stata temporaneamente coperta a scavalco dal dott. Michele Panariello, Segretario abilitato alla fascia A. Su richiesta dell’Ente, il Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali aveva avviato la procedura per la selezione di un nuovo segretario già il 3 settembre scorso, pubblicando un primo avviso con scadenza al 16 settembre 2024. Tuttavia, il processo di selezione si è prolungato fino a una nuova pubblicazione del 7 febbraio con termine al 17 febbraio per la presentazione delle candidature.

Tra le manifestazioni di interesse pervenute, quella della dott.ssa Maria Grazia Loffredo, come è noto attualmente segretario titolare della convenzione tra i Comuni di Barano e Serrara Fontana. La candidatura della Loffredo è stata ritenuta idonea dal primo cittadino di Ischia, anche in virtù della sua esperienza amministrativa e della conoscenza delle peculiarità del territorio insulare. Di qui il decreto sindacale che individua la Loffredo come segretario generale del Comune di Ischia.

Il provvedimento è stato trasmesso al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura per l’assegnazione formale dell’incarico.