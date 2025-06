La Dolce Sosta, Enzo e il Corso | #4WD

Domenica sera, dopo molto tempo, ho riscoperto la passeggiata con mia moglie sul Corso Vittoria Colonna ad Ischia. E di ritorno dalla Piazzetta verso il motorino parcheggiato in Via Gemito, ho potuto apprezzare la riapertura della nuova “Dolce Sosta”. Rivedere finalmente un esercizio storico del nostro comune in piena attività, stracolmo di gente e pronto ad illuminare un’ampia fetta di corso come ai fasti di un tempo mi ha veramente fatto piacere. Le opere di ristrutturazione hanno evidentemente richiesto più tempo del dovuto e di certo in questi casi gli imprevisti non mancano mai, ma visto il risultato finale, per quel che mi riguarda, tutto è bene quel che finisce bene.

La famiglia Ferrandino, oltre a investire un bel po’ di quattrini nel nuovo look della Dolce Sosta, anche ampliandolo con l’attiguo locale dell’ex Profumeria Scotti e in un momento in cui non si è certo incoraggiati a farlo, ha restituito allo storico “salotto dell’Isola” uno dei suoi ambienti più suggestivi. E perché no, dopo tante pur giustificate polemiche su una sorta di pluriennale e quanto meno inopportuna appropriazione, anche il marciapiedi occupato stabilmente sino all’ultima chiusura con il banco bar/gelateria e non pubblicamente fruibile nei giorni di riposo è stato restituito alla cittadinanza, tornando ad essere uno spazio di suolo pubblico in concessione per tavoli e sedie con tanto di passaggio pedonale garantito. C’è chi dice sia stato un atto dovuto sulla base di alcune attività d’indagine in corso, mentre altri ritengono abbia rappresentato una scelta strategica per tornare ad un più proficuo assetto originario dell’azienda. Personalmente non sono appassionato da questa o quella supposizione: “cosa fatta capo ha”, disse Mosca de Lamberti, e per me quel che conta è il risultato attuale: bellezza oggettivamente tangibile agli occhi di chiunque, senza retropensieri, non può che apprezzarne l’avvento. Bravi!

La riapertura della bella Dolce Sosta, naturalmente, non può e non deve distogliere l’attenzione di tutti noi dalla situazione drammatica vissuta ormai da troppo tempo da Via Roma alla Piazzetta dei Pini. I negozi sfitti in quella zona sono innumerevoli e per quanto mi è dato sapere, proprio nei pressi del bar dei Ferrandino ci sarà a fine estate un altro negozio di tono che si aggiungerà a tale infausta schiera. Vuoi o non vuoi, è automatico il collegamento al dato di fatto che il sindaco d’Ischia “appartenga” alla Dolce Sosta e non certo per fare polemica spicciola. Ma se, come si suol dire, “la moglie di Cesare non solo dev’essere onesta ma deve anche sembrare onesta”, sarebbe lecito attendersi sia da parte dell’azienda di famiglia del primo cittadino sia da egli stesso in quanto prima figura istituzionale del territorio una strategia di rilancio a supporto dell’intero comparto, fatta di una chiusura stagionale più breve nei cosiddetti mesi morti, iniziative di rilievo (altro che “Festa della Graffa” o sfilatine della “masta di festa” di turno), pulizia e ordine pubblico, che aiutino effettivamente quella zona in sofferenza e, soprattutto, la tutelino nell’ormai imminente periodo più caldo della stagione, senza per questo dimenticarne la fase più “moscia”.

Gli interessi personali ed elettoralistici dei tanti “bottegai” che circondano Enzo Ferrandino a palazzo non possono più avere la precedenza sull’agenda politica di un sindaco che già da qualche mese ha superato il giro di boa del suo secondo e ultimo mandato e che, con un tantino di fegato in più, potrebbe ancora caratterizzarsi per qualche provvedimento epocale di cui il Comune di Ischia, con il Corso e dintorni in prima linea, ha indifferibile bisogno. Il minimo sindacale (è il caso di dire) non è certo un’impresa improba e farebbe tanto bene a tutti, anche se a suggerirglielo non è certo un suo proverbiale estimatore.