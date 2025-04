Negli ultimi giorni ho letto con attenzione le molteplici osservazioni – e non poche polemiche, in buona parte fondate – emerse a seguito della presentazione del progetto “Ischia Experience”, tenutasi a Forio. È evidente che la questione abbia toccato un nervo scoperto, accendendo nuovamente il dibattito su temi che ormai ciclicamente ritornano: la gestione della promozione turistica dell’isola, la rappresentanza dei comuni e, più in generale, la direzione – o l’assenza di essa – nella quale si vuole condurre il territorio in modo, a quanto pare, sempre più disunito.Non intendo però unirmi al coro, sempre più folto e disilluso, che lamenta la decadenza della leadership del Comune di Ischia quale capofila naturale dell’intera isola. Il mio caro amico Abramo, con l’ironia che lo contraddistingue, ripete spesso che “Ischia è ischiacentrica”: un concetto che negli anni ha assunto il sapore amaro di un’autoreferenzialità che non si traduce più in autorevolezza. E anche se certe dinamiche meriterebbero una riflessione approfondita, sarebbe fin troppo facile – e forse sterile – aggiungersi al già nutrito gruppo di detrattori che imputano alla Giunta Ferrandino il progressivo sgretolarsi di questa centralità.C’è però una domanda che mi sorge spontanea, e credo sia lecita, se non doverosa: che fine ha fatto quella DMO (Destination Management Organization) del “professor” Ejarque, lautamente finanziata, acclamata in pompa magna come la svolta epocale per la promozione turistica dell’isola? Dove sono, soprattutto, i risultati tangibili di quel progetto? Perché, a distanza di circa un paio d’anni da quando fu presentato come un innovativo strumento di governance e marketing territoriale, non si vedono ancora tracce concrete dei benefici promessi?Il progetto, lo ricordiamo, fu finanziato con risorse importanti. Un investimento “mica da ridere”, come direbbe qualcuno, transitato attraverso Ischia Risorsa Mare e su cui sono confluiti fondi pubblici provenienti non solo dal Comune di Ischia, ma oggi anche da Forio e Serrara Fontana, grazie all’adesione al nuovo contenitore chiamato “Ischia Experience”. Una denominazione suggestiva, certo, ma che rischia di diventare un involucro vuoto se non supportata da una visione chiara, condivisa e soprattutto efficace.Se oggi ci ritroviamo a discutere ancora – e con amarezza crescente – di assenza di strategie, scarsa trasparenza nella comunicazione e mancanza di dati misurabili, forse il problema non è tanto nei progetti in sé, ma nella loro concreta attuazione. Troppe iniziative partono con entusiasmo e si spengono nella polvere della burocrazia o, peggio, nell’autoreferenzialità di chi pensa che basti un bel logo, un sito web e qualche evento spot per fare turismo nel 2025.Il silenzio attorno alla DMO di Ejarque è emblematico. Dopo le prime presentazioni, i convegni, le slide patinate e le promesse di un nuovo modello di governance turistica, la percezione è che tutto si sia affievolito. E non è solo una questione di comunicazione: è la mancanza di un riscontro reale, di azioni che lascino il segno sul territorio, di indicatori che certifichino un effettivo miglioramento della brand reputation dell’isola e della sua attrattività sui mercati nazionali e internazionali.Non possiamo permetterci che tutto si riduca all’ennesima “esperienza” raccontata bene ma vissuta male. Il turismo, oggi più che mai, ha bisogno di concretezza, professionalità e visione di lungo periodo. Ha bisogno di alleanze vere tra i comuni dell’isola, non di faide mascherate da progetti condivisi. Ha bisogno di ascolto del territorio, non di soluzioni calate dall’alto e subito dimenticate. Ha bisogno di risultati, non di narrazioni. Ed è ora che qualcuno, non ulteriori quanto inutili “masti ‘e festa”, dia le giuste risposte!