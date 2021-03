La Disciplinare «scagiona» Serappo

La giustizia sportiva ha i suoi tempi, talvolta in linea con quella “ordinaria”, ma alla fine il verdetto arriva.

E quando arride ad uno sportivo isolano, ad una persona che da sempre crede in quello che fa, allora la soddisfazione è condivisa. E’ di ieri la notizia che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC ha accolto la tesi difensiva di Daniele Serappo, il quale fu chiamato in causa da una denuncia alla Procura Federale presentata da Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio. A difendere il tecnico isolano l’avvocato Giulio Destratis. Nelle scorse settimane, abbiamo avuto l’onore e il piacere di pubblicare alcuni interventi del dinamico legale pugliese, tutti rivolti ad un cambiamento del calcio italiano, specialmente del mondo dilettantistico, penalizzato da personalismi e dalla cosiddetta “politica sportiva” che sicuramente non ne favoriscono la crescita e l’opera di modernizzazione. «Ci sono giorni in cui la soddisfazione professionale coincide con la gioia per aver reso giustizia a due amici, a due “hombre vertical” – scrive Destratis sul proprio profilo social –. La Commissione Disciplinare ST Figc ha accolto in pieno la mia tesi difensiva nella quale eccepivo l’assoluta tardività ed inammissibilità di un deferimento della Procura Federale a carico dell’ex Consigliere Nazionale AIAC Mister Daniele Serappo, mio assistito, con riferimento ad un procedimento a suo carico introdotto dalla denuncia di Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. È stata, dunque, finalmente e definitivamente accertata la regolarità dei comportamenti di Mister Serappo. Così come ho evitato una clamorosa quanto ingiusta squalifica al tesserato Daniele Urgese, al quale era contestata un’incompatibilità di ruoli rivelatasi, nel caso, irrilevante per l’ordinamento sportivo. Agli altri lascio le parole. Io continuo…con gli atti e con i fatti».

Per motivi di spazio, approfondiremo la questione nei prossimi giorni. Tuttavia, per far comprendere a che livello è “sceso” il calcio italiano, non ci si può non soffermare su un passaggio della Disciplinare in una sentenza del 25 gennaio scorso, quando la stessa praticamente sostiene che la FIGC, per la guida tecnica delle proprie rappresentative, può chiamare anche tecnici “non abilitati”. Da non credere…

Daniele Serappo dunque esce lindo e pinto dalla denuncia dell’ondivago presidente AIAC. Tuttavia non è la prima volta che l’Assoallenatori ed il suo presidente tentano di screditare l’azione di Serappo con denunce che finora si sono rivelati come veri e propri boomerang. «La persona si deve conoscere per apprezzarla, nella sua franchezza e linearità, nella sua rettitudine e spontaneità. Per il lavoro che fa non potrei invece esprimere lo stesso verbo – scrive Serappo a margine del post di Destratis – ma è anche vero che gli avvocati ci si dimentica spesso servono anche per tutelare interessi ed avere giustizia, non solo per offendere o limitare i danni. Direi che hai fatto ancora una volta un ottimo lavoro per quanto il Collega Urgese a mio modo di vedere non avrebbe neppure meritato l’ammonizione. In un mondo diverso, in un calcio diverso ti vedrei molto bene anche come responsabile di un organo di giustizia sportiva di alto livello così da poter realmente garantire ai più deboli le tutele che meriterebbero».