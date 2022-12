La Direzione Strategica dell’ASL NA2 Nord ringrazia i sanitari del Rizzoli e del 118

Con una nota, breve, la direzione strategica dell’Asl Napoli 2 Nord ha ufficializzato un encomio indirizzato agli operatori di Ischia per la loro azione durante i giorni del dramma a Casamicciola

“Gentili tutti – scrivono – , desideriamo esprimervi il nostro ringraziamento per l’attività svolta nei giorni scorsi e che state ancora svolgendo, a seguito delle drammatiche circostanze della recente tragedia di Ischia che hanno sollecitato il nostro intervento medico, sanitario e amministrativo. È stata un’azione pronta, efficiente e di sostegno, ma soprattutto è stata un’azione umana che ci ha permesso di prenderci cura con grande dedizione della sofferenza di tante persone.

Poter offrire un lavoro di squadra come quello svolto significa realizzare pienamente la nostra missione, perché significa far germogliare negli altri la fiducia in quello che facciamo, con passione ed impegno. È certamente l’impegno individuale a far funzionare una squadra, ma è solo lo sforzo di gruppo che permette davvero di raggiungere i nostri obiettivi e di condividere la visione comune della nostra intera organizzazione.

Più volte le cure si manifestano anche attraverso la vicinanza, la dedizione, la responsabilità e la professionalità. Di fronte alla disponibilità di ciascuno di voi, alle competenze e capacità messe in campo per far fronte all’emergenza di Ischia e per alleviare le sofferenze dell’intera comunità ischitana, non possiamo che esprimere – conclude la nota – il nostro profondo e riconoscente ringraziamento per aver reso testimonianza umana e professionale della squadra che siamo. La Direzione Strategica”