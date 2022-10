La Diocesi tra disastri, frati e Sant’Antonio. Don Gaetano a Ischia Ponte?

Il disastro che è riuscito a fare il Vescovo Pascarella avrà un’eco nel tempi. Una figuraccia storica e una ferita nella credibilità della chiesa di Ischia che neanche l’ex parroco dello Schiappone era riuscito a fare. Preti con figli, preti da only fans e tutto il catalogo non hanno fatto male quanto ha fatto Pascarella in un 45 giorni, più o meno.

C’è chi racconta che ad Aprile, sfogliando il protocollo della Diocesi, si può trovare una nota in cui si può leggere che lo stesso Pascarella avrebbe chiesto ai Frati Minori di Sant’Antonio – ad Ischia – di prendersi la parrocchia di Ischia Ponte. Ora non sappiamo se nei precedenti “colloqui orali” si siano detti altro e che la nota partita da Ischia sia solo la conseguenza della corrispondenza orale, quello che conta, alla fine, sono i fatti successi tra il 14 luglio, il 27 settembre e il prossimo 8 ottobre. Domani.

Senza conoscere la Diocesi, senza conoscere la reale dimensione dei fenomeni locali e senza conoscere neanche il vero portato dei vari parroci, il Vescovo si è incartato mani e piedi e ha scatenato la guerra (Non) santa perfetta.

Le decine di lettere e testimonianze sono diventate centinaia, la bella e libera pressione mediatica del Dispari, le condizioni ambientali hanno costretto alla fuga e alla ritirata i Frati Minori del prendersi la “parrocchia”. Una scelta che alcuni vedono come un buon gesto e che, altri, invece leggono come una sconfitta. Tra entrambi, abbiamo sempre avuto ragione noi, non c’era nulla di spirituale ma solo di economico e politico!

Ma la sostanza qual è? È semplice: Frate Mario torna ad essere il guardiano del Convento di Sant’Antonio e la parrocchia di Ischia Ponte? La miccia è stata accesa dagli stessi frati e con Don Carlo in viaggio per l’Italia e la sua giocata a “perdere” della serie: non voglio nessuna parrocchia o super potere ma solo una rettoria, se possibile, quale sarà la mossa del Vescovo Pascarella?

Azzardo un’ipotesi molto reale. Entro domani sera, Don Gaetano Pugliese potrebbe essere nominato da Pascarella, oltre che vicario, anche parroco della Parrocchia di Ischia Ponte. Il nuovo vicario, così, starebbe vicino al Vescovo e la tenaglia focolarina potrebbe ancora rafforzare la sua pressione sulla chiesa di Ischia.

Spostando Don Gaetano, però, si potrebbe avviare anche la rivoluzione del decanato di Casamicciola. Come? Spostare la Parrocchia di San Antonio a Perrone presso i Padri Passionisti e concedere a Carlo la “chiesa” come rettoria dove poter continuare a ricevere, incontrare e confessare. Un altro Sant’Antonio, un altro convento (con altri scandali annessi, ovviamente) e un altro titolo parrocchiale per garantirsi la presenza dei religiosi che, come ad Ischia, minaccerebbero di andarsene. Ricostruzione fantasiosa? Ricostruzione possibile? Beh, basta attendere fino a domani sera.