La Di Scala nei deliri e Il Dispari bugiardo: la difesa di Sergio Buono sul caos ai Maronti

L’assessore ai Maronti, Sergio Buono, ha replicato all’articolo di ieri. Prima di ogni commento, ovviamente è giusto leggerlo senza interruzioni.

“Egregio direttore, ancora una volta, mi costringi a replicare, sempre in privato, alle sollecitazioni verso la mia persona, sia attraverso post, sia sul quotidiano da te diretto. Tengo a precisarti, ancora una volta, che il sottoscritto brutte figure non ne ha mai fatte, sia sul territorio isolano che altrove… se ancora ti riferisci all’episodio in Bulgaria, ti faccio presente che sono stato assolto con formula piena, per non aver commesso alcun illecito e per essere stato oggetto, da parte dell’agenzia venatoria di una vera e propria frode… ma questo già appartiene alla storia!!!

La Di Scala si lecchi le ferite

Vengo ai fatti più recenti… caos e traffico bloccato da e per i Maronti, parcheggi pieni, mancanza assoluta di polizia municipale (bugia grossa come una casa, d’altronde chi è abituato a proferirle non ci fa più caso), di concerto con l’avv. Di Scala, che anziché interessarsi tanto alla mia persona, raccontando solo falsità, farebbe cosa opportuna leccarsi le proprie ferite, frutto della cocente sconfitta elettorale, dito puntato sull’assessore alla problematica Maronti…

Vorrei ricordare a te, come all’avv. Di Scala, che il controllo dell’ordine pubblico e del traffico sul territorio è demandato alla Polizia Municipale, peraltro, presente sul posto nella giornata di ieri. Al politico, all’amministratore è assegnato, invece, il compito, molto più ingrato, di studiare e dettare l’indirizzo perché le problematiche presenti sul territorio vengano portate a soluzione. Il problema traffico, nel mese di agosto, ai Maronti, è atavico… su tale problematica abbiamo tanto lavorato con un primo progetto, finanziato completamente dalla Città Metropolitana, per un importo complessivo di circa tre milioni di euro, che consentirà un allargamento della carreggiata, onde poter consentire la sosta delle macchine da un lato, senza che la stessa sia di intralcio alla circolazione in ambedue i sensi di marcia ed una seconda ipotesi, sviluppata da un pool di ingegneri, capitanati dal Prof. Siola, già Preside della Facoltà di Architettura, sulla quale ci sarà ancora tanto da lavorare, che ci potrebbe consentire, nel prossimo futuro, di realizzare circa 200 posti in galleria, in prossimità del piazzale dei Maronti. Questa è programmazione fatta in modo serio!!!

I deliri della Di Scala

Poi ci sono i deliri avanzati dall’avv. Di Scala che, anche attraverso il tuo giornale, propone un servizio navetta dal parcheggio interrato in località Piedimonte (circa 30 posti auto) da e per i Maronti. Mariagrazia Di Scala nel momento in cui parla di servizio navetta manco si rende conto che per un tale servizio, occorrerebbe individuare a monte un sito, che non c’è, di circa 6000 mq, per soddisfare la domanda. Scusami, ma il tutto è stato solo per dovere di precisazione!!!”

Credo, sinceramente, che io non debba aggiungere nulla e che le mie critiche siano state tutte motivate da un fondamento di verità e realtà difficile da scardinare. C’è solo un passaggio della replica dell’assessore che merita la nostra attenzione: “Il problema traffico, nel mese di agosto, ai Maronti, è atavico…”. Ecco, appunto. E’ legittimo chiedersi cosa abbia fatto l’assessore nel merito del problema? Le progettazioni a divenire? E quest’anno? E negli altri anni? Non difenderò la Di Scala, perché immagino (e attendo), lo farà lei più che bene, ma vorrei suggerire a Sergio Buono di chiedere ad Enzo Ferrandino come gestisce Zizì. E va bene così…