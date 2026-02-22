La devozione popolare al cuore dell’Europa cristiana: don Giuseppe Nicolella da Ischia a Torino

Torino si conferma crocevia di riflessione culturale e spirituale. Domenica 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18.00, la chiesa di Sant’Antonio Abate in Piazza Stampalia 17 ospiterà il quarto appuntamento del ciclo di incontri formativi L’Amicizia di Cristo: alle radici dell’Europa, promosso dall’associazione culturale Logos e Persona con l’alto patrocinio della Regione Piemonte. Protagonista della giornata sarà don Giuseppe Nicolella, sacerdote della diocesi di Ischia, che svilupperà il tema Il valore pastorale della devozione popolare.

1 Il sacerdote ischitano, parroco di Sant’Antonio Abate e da anni custode delle tradizioni devozionali dell’isola, porta a Torino una riflessione sul valore evangelizzatore della pietà popolare. 2 Da Ischia a Torino: don Giuseppe Nicolella, voce autorevole della diocesi isolana, apre una finestra sul legame profondo tra fede vissuta, identità cristiana e radici culturali dell’Europa 3 Il parroco di Sant’Antonio Abate a Ischia, cresciuto alla scuola delle grandi devozioni popolari dell’isola, racconta perché la fede del popolo non è mai stata un ostacolo alla liturgia, ma la sua radice più viva

Don Giuseppe Nicolella è nato a Lacco Ameno il 20 novembre 1980, primogenito di Salvatore Nicolella e Loreta Calise. Cresciuto nella parrocchia di Sant’Antuono a Forio, dove fin da bambino ha respirato un forte clima di fede e di impegno nella vita parrocchiale, è stato ordinato presbitero per la Chiesa d’Ischia e ha svolto il suo ministero in diverse comunità dell’isola, distinguendosi per l’attenzione alla catechesi, alla liturgia e alla pastorale giovanile. Oggi ricopre un ruolo centrale nella vita pastorale ischitana: è parroco di Sant’Antonio Abate e, al tempo stesso, amministratore parrocchiale di San Domenico in SS. Annunziata a Ischia.

Nel corso degli anni don Nicolella è diventato punto di riferimento per molte delle feste religiose e delle forme di devozione popolare che caratterizzano il calendario spirituale dell’isola — in particolare quelle legate a San Giovan Giuseppe della Croce e alle ricorrenze mariane — che ha sempre valorizzato non come espressioni folkloristiche ma come occasioni concrete di evangelizzazione e di crescita comunitaria. Le sue omelie e i suoi interventi pubblici hanno spesso affrontato il tema della speranza cristiana nei tempi difficili, da quelli segnati dalla pandemia a quelli attraversati dall’ombra della guerra, trovando nella devozione popolare un linguaggio capace di parlare al cuore della gente.

È proprio questa esperienza pastorale maturata sull’isola a rendere particolarmente significativo il suo intervento torinese. La sua riflessione si muove nel solco di una tradizione che non considera la pietà popolare un residuo da tollerare, ma un patrimonio vivo di fede incarnata nella storia e nella cultura dei popoli: una prospettiva di grande attualità in un tempo in cui la Chiesa è chiamata a interrogarsi su come custodire e rinnovare il legame tra liturgia ufficiale e devozione vissuta nelle comunità locali.

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio che Logos e Persona ha costruito attorno alla domanda sulle radici cristiane dell’Europa. Il ciclo è iniziato il 25 gennaio con don Nicola Bux e Saverio Gaeta sul tema La Liturgia non è uno spettacolo, e proseguirà nei mesi successivi con don Enrico Finotti il 19 aprile (La Liturgia, presenza del Risorto) e con la storica Angela Pellicciari il 17 maggio (Risorgimento, una storia mai raccontata). Il percorso si concluderà con un pellegrinaggio il 7 giugno e, in settembre, con la seconda edizione del cammino Dalla Sindone alla Sacra.

Logos e Persona, fondata a Torino nel 2006 dal sacerdote don Salvatore Vitiello, è un’associazione di promozione sociale che si propone di accompagnare la formazione integrale della persona sul piano culturale, umano e spirituale. Ispirandosi al magistero di Benedetto XVI e all’invito a “dilatare i confini della razionalità”, l’associazione pone al centro della propria proposta il dialogo tra ragione e fede, nella convinzione che il logos non possa essere separato dall’apertura al trascendente. Oltre agli incontri mensili, Logos e Persona organizza pellegrinaggi in luoghi simbolici per la tradizione cattolica e offre percorsi di discernimento e direzione spirituale.

L’appuntamento di domenica è aperto a tutti. Per chi non potesse essere presente, l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’associazione.