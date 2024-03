La denuncia di Francesco Pezzullo: «Lacco Ameno è un paese fantasma!»

A Lacco Ameno il commercio è afflitto da numerosi problemi. E Confesercenti Isola d’Ischia li analizza uno ad uno. Il presidente Francesco Pezzullo non lesina le critiche all’Amministrazione guidata da Giacomo Pascale, che non presta attenzione alle esigenze del settore e in generale del paese intero.

«Lo sviluppo e la crescita di una paese esordisce Pezzullo – passano inevitabilmente dal rinnovo quotidiano di un patto di collaborazione tra associazioni di categoria ed Amministrazione comunale.

Un patto che si alimenta con progetti condivisi e coraggiosi. Sono mesi che ci stiamo confrontando con l’Amministrazione di Lacco Ameno con disponibilità al dialogo sugli argomenti indicati, proponendo la convocazione di un Tavolo di confronto riguardante tutto il commercio, portando all’attenzione degli amministratori le problematiche che preoccupano i commercianti che io rappresento, che non possono organizzare la propria attività. E’ infatti necessario programmare gli ordini per la primavera/estate e poi per il periodo autunno/inverno e assumersi le relative responsabilità di pagamento».

Ma la crisi incombe. Infatti il presidente di Confesercenti evidenzia che «alla luce della desertificazione delle attività commerciali con più di 25 negozi sfitti, che realmente preoccupa i commercianti, ci siamo confrontati più volte con spirito di collaborazione, elencando tutte le criticità del paese, soffermandoci in particolare sulla mancanza di pulizia, sull’inerzia dei locali sfitti e igienicamente pericolosi, sull’abbandono del decoro pubblico, sulla Ztl, lavori pubblici, cantieri aperti da anni in pieno centro, spazzatura, porto, banchina mega yacht, buche…».

Un elenco infinito! E Pezzullo punta il dito contro l’Amministrazione di Giacomo Pascale: «Un’Amministrazione assente e scollegata dal paese, che prende solo dalla politica e dal territorio, senza dare un valore aggiunto. Stiamo vivendo uno scenario, è inutile dire, preoccupante, il Comune deve garantire il buon funzionamento del paese a partire da una regolare raccolta dei rifiuti, soprattutto adesso che arriva il caldo e inizia la stagione turistica. Sicuramente il cittadino sbaglia, ma anche il Comune ha la sua responsabilità per aver adottato un piano raccolta rifiuti che non funziona, che esaspera e che va rivisto completamente». “Replicando” in un certo senso le critiche già avanzate dal leader dell’opposizione Domenico De Siano.

La situazione è grave e Pezzullo lo ribadisce: «Ora più che mai, c’è la necessità di avere certezze e risposte per chi sta attraversando questi momenti drammatici, bisogna rendere presentabile il paese e trovare soluzioni pratiche per il rilancio del commercio».

E cosa fa l’Amministrazione di fronte agli appelli della categoria? «Il risultato degli incontri è stato avvilente e sconfortante – stigmatizza Confesercenti -, il sindaco sta affrontando il problema con sufficienza minimizzando e per certi versi ridicolizzando le preoccupazioni dei commercianti, anche i consiglieri di maggioranza, che hanno votato tante delibere (vedi lo spostamento della Ztl) è inutile che si nascondano dietro al sindaco. Hanno dimostrato che i cittadini vengono ascoltati a corrente alternata a seconda della convenienza politica del momento, forse le beghe di poltrona negli ultimi tempi hanno distratto il sindaco…».

Un bell’attacco a Pascale e alla sua maggioranza… E il quadro che Pezzullo dipinge alla vigilia della stagione 2024 non è certo edificante: «Lacco Ameno, in questo momento, è un paese fantasma, buio senza traccia di preparazione a quello che rappresenta e ha sempre rappresentato l’inizio della stagione turistica estiva: la Settimana Santa, la Pasqua».