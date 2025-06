La DDA piomba su Traspemar. Bloccato il Giuseppina I e si eseguono misure cautelari

È in corso una vasta operazione congiunta della Guardia Costiera e della Polizia di Stato sull’isola d’Ischia, finalizzata all’esecuzione di un decreto di sequestro nei confronti della Compagnia di Navigazione Traspemar, azienda specializzata nel trasporto di merci speciali e rifiuti da e per l’isola. Al centro dell’inchiesta, condotta sotto la regia della Procura di Napoli, ci sarebbe un presunto traffico illecito di rifiuti pericolosi e influenze illecite legate alla gestione delle attività portuali.

All’arrivo della nave traghetto “Giuseppina I”, partita questa mattina da Pozzuoli presso il Porto di Casamicciola il mezzo è stato fermato e posto sotto sequestro. Attorno all’operazione, che si svolge nel massimo riserbo, si registrano movimenti straordinari di uomini e mezzi sia via terra che via aria, con pattugliamenti intensificati anche grazie all’impiego di un elicottero della Polizia.

Secondo fonti vicine agli ambienti investigativi, non ancora confermate ufficialmente, sarebbe stato emesso anche un decreto di arresto. Il destinatario, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere un esponente di vertice della compagnia, riconducibile all’armatore Marrazzo, già noto nel settore per la gestione del trasporto di rifiuti industriali e materiali speciali.

Nel mirino degli inquirenti ci sarebbero in particolare le modalità di trasferimento di fanghi e terre derivanti da cantieri avviati per l’emergenza e la ricostruzione post-calamità a Ischia. Le autorità starebbero valutando anche l’eventuale coinvolgimento in un sistema di influenze e rapporti opachi tra la società e soggetti pubblici o privati coinvolti nella filiera dei rifiuti.

Per ora non si conoscono i dettagli delle ipotesi di reato, ma fonti riservate parlano di violazioni gravi in materia ambientale e amministrativa. L’intera operazione conferma l’attenzione crescente delle autorità verso la gestione dei rifiuti nelle aree insulari e nei territori soggetti a speciali piani di ricostruzione.