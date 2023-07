“La cura del territorio e la sicurezza – L’impegno dei Carabinieri Forestali per Ischia” il convegno lunedì mattina

A seguito degli eccezionali eventi metereologici del 26 novembre 2022, il Commissario all’emergenza per l’isola di Ischia, On. Giovanni Legnini, a marzo del 2023 ha chiesto la collaborazione delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA) per monitorare i rischi idrogeologici sull’isola, con particolare riferimento all’incidenza del patrimonio boschivo del monte Epomeo.

Il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, che hanno inviato sull’isola una Task Force di esperti in tecniche geomatiche, ha consentito di elaborare un Modello Digitale del Terreno (DTM: Digital Terrain Model) ed effettuare sezioni dell’area franata esemplificative di quanto avvenuto, estremamente utili per assumere le decisioni più opportune per programmare e realizzare il recupero ed il consolidamento di quell’area.

Nell’incontro con la stampa del 17 luglio p.v. si potrà procedere alla formale sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il CUFAA e il Commissario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia, che costituisce il presupposto dell’attività svolta.

Saranno presenti, tra gli altri, i sindaci dei sei Comuni dell’Isola di Ischia, i rappresentanti della Regione e della Città Metropolitana, i responsabili delle Forze dell’Ordine, i Comitati e le associazioni dei cittadini.

Programma dei lavori

Saluti introduttivi On. Giosi Ferrandino, Sindaco di Casamicciola

Intervento di apertura Gen. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFAA)

Intervengono: Gen. Marco Di Fonzo, Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri “L’attività dei Carabinieri forestali per l’Isola di Ischia: presentazione del Modello Digitale del Terreno elaborato dopo le indagini effettuate sull’isola”; Prof. Giovanni Pugliano – Professore ordinario di Topografia e Cartografia all’Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria Civile, edile ed ambientale “La cartografia dell’isola di Ischia prodotta dai centri di competenza”; Dott. Dimitri Dello Buono, esperto della struttura Commissariale “Dai dati al ‘Gemello Digitale’ dell’isola di Ischia”; Ing. Gianluca Loffredo, vicecommissario per l’emergenza frana a Ischia “L’utilizzo della cartografia e dei dati digitali ai fini della sicurezza e dell’attuazione del piano degli interventi urgenti per l’isola”. Conclusioni On. Avv. Giovanni Legnini, Commissario delegato per l’emergenza frana a Ischia e Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2017 sull’isola di Ischia. Firma dell’accordo di collaborazione fra i Carabinieri forestali e il Commissario Legnini