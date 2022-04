La “cultura” non paga la nafta: gara deserta per Procida Capitale

Gaetano Di Meglio | Scrivere dell’imbarazzo con cui la politica locale lascia che la Regione Campania gestisca la vicenda trasporti marittimi, supera i livelli di anticorpi al covid che ho ora che sono uscito da 13 giorni di prigionia del virus. Un imbarazzo che aumenta in maniera esponenziale atto dopo atto, dichiarazione dopo dichiarazione, fatto dopo fatto.

Dopo essere stati lasciati a piedi nel pomeriggio di sabato dall’EAV che ha ridotto l’isola d’Ischia ad una zona come Agnano o Ferraris nel silenzio assoluto di tutti, rieccoci a parlare di trasporti marittimi e delle gare che la Regione Campania ha bandito.

Due gare: una per la coppia di corse notturne a cui ha partecipato la sola Medmar (scontato e menomale) e una per i collegamenti in aliscafo per Procida Capitale. La gara da 872 mila euro invece dei tre milioni di euro comunicati è andata, come avevamo facilmente anticipato, deserta.

Perché? Perché il RUP e gli uffici della Regione Campania sono incapaci. Una gara deserta che ha esposto all’ennesima figuraccia il non assessore ai trasporti della Regione, Luca Cascone e il presidente De Luca che, ieri mattina, avevano convocato la stampa e i sindacati per annunciare le novità nel tema trasporti.

Dopo 10 anni di cura De Luca, infatti, la Regione si è mostrata efficace nel raccontare i disastri che venivano dal passato. Abbastanza ridicolo dopo dieci anni di amministrazione.

Ma torniamo al disastro firmato dalla direzione trasporti della Regione e dalle aziende regionali è cui è demandata la funzione di stazione appaltante.

Per facilitare il ragionamento è bene dividere il ragionamento in due lotti: il primo squisitamente tecnico, il secondo politico e di opportunità.

Da sindaco chiederei immediatamente la rimozione del RUP e l’azzeramento della dirigenza regionale sia per il continuo agire contro gli interessi delle comunità isolane sia per la loro manifesta incapacità di comprendere il problema e di prospettare atti pubblici adatti.

Il primo lotto. La gara per gli aliscafi di Procida Capitale è andata deserta perché la base d’asta imposta dal RUP non è appetibile dal mercato ed espone gli armatori ad una gestione in perdita. La somma di 872 mila euro per quattro corse di aliscafi per 8 mesi copre, più o meno, i costi di personale e di gestione dei mezzi lasciando scoperti tutti gli altri costi e tutti gli altri rischi.

Rischi che, diciamocelo, oltre a quelli economici sono rappresentanti anche dalla pessima scelta di voler ridurre la partecipazione solo ai mezzi veloci. Questo è il risultato di scegliere un dirigente regionale (o simile) che non è all’altezza della pratica.

Ma tutto questo lo avevamo scritto mesi fa, ben prima che venisse bandita la gara. Questa Regione è un disastro!

E passiamo al secondo lotto, quello politico e di opportunità.

Perché la Giunta Regionale ha comunicato di aver impegnato 3 milioni e 200 mila euro per i trasporti di Procida Capitale e la gara per i trasporti marittimi prevede un importo di soli 872 mila euro?

Perché cos’ poco tanto da andare deserta e tanto da lasciare Cascone e De Luca con la bocca asciutta in conferenza stampa? Chi ha deciso che gli armatori avrebbero dovuto “pagare” l’inutile servizio destinato a Procida Capitale?

Chi ha deciso di limitare la partecipazione solo ai mezzi veloci? Come è stato scelto l’importo da mettere a gara? A sensazione? Tutto veramente assurdo!

Sarebbe il caso che qualcuno intervenisse presso la Regione Campania, chiedesse il cambio del RUP e si scrivesse un bando – anche condiviso con gli armatori – che garantisca le comunità in primis e, perché no, vada oltre la stupidaggine Capitale ma inizi ad essere una misura organica verso il cambio del sistema dei trasporti marittimi nel golfo di Napoli.