La cuccia di Fido e il suo ruolo importante

La cuccia del cane è il suo angolo di riposo, la tana riservata solo a lui e nella quale si sente al sicuro. Il mercato è ricco di proposte per ogni tipo di esigenza: esistono infatti diversi tipi di cucce, dai semplici tappetini alle casette in legno, ad alternative più sofisticate e tecnologiche, come vedremo.

Per garantire comfort al cane, è importante scegliere la cuccia adatta, tenendo in considerazione le dimensioni di Fido e dove avete intenzione di posizionare la sua tana. Scoprite qui sotto le regole da seguire per fare l’acquisto giusto e rendere felice il vostro cagnolino.

Come si sceglie e dove si colloca la cuccia

La prima considerazione da fare riguarda le dimensioni del cane: ricordate che i cuccioli crescono molto in fretta. Se sapete già che taglia avrà Fido quando diventa grande, potete acquistare una cuccia delle sue future dimensioni, ma se è un trovatello sarà più difficile fare questa stima.

Detto ciò, l’importante è che la sua tana non sia troppo piccola, meglio più grande che il contrario. Se vi piacciono le brandine, considerate il peso dell’animale e la struttura del prodotto. Meglio puntare alla qualità e affrontare la spesa una volta, piuttosto che comprare cucce scadenti.

Ritornando alle dimensioni, Fido deve avere spazio sufficiente per mettersi nella posizione che preferisce, senza limitazioni: per questa ragione la cuccia deve essere almeno 45 cm più lunga e 30 cm più larga rispetto al cane.

Se scegliete le casette o i kennel, invece, dovete considerare anche l’altezza che deve essere di 22 cm in più dell’animale.

Un altro elemento da non sottovalutare è la collocazione della tana, perché non tutti i posti sono uguali. Da evitare gli ingressi e i corridoi: meglio in una zona della casa nella quale può stare a riposo senza essere disturbato, un posto tranquillo nelle parti più appartate della casa.

Se invece il cane passerà la maggioranza del tempo fuori ci dovrà essere una cuccia anche in giardino: l’importante è non posizionarla vicino al cancello di uscita ma il più possibile nei pressi della casa.

Inoltre, la cuccia da esterno dovrebbe sempre essere rialzata da terra, per assicurare un maggiore isolamento dal terreno e quindi dal freddo, se Fido è abituato a stare fuori anche in inverno. Se siete curiosi di vedere qualche modello online, date un’occhiata a questa pagina dove trovate alcune tra le migliori cucce per cani in commercio.

La pulizia della cuccia

L’igiene della cuccia è fondamentale per prevenire infestazioni dei parassiti che colpiscono i nostri amici a quattro zampe. Quindi, un’altra preziosa considerazione da fare riguarda la sua manutenzione, che varia in base al modello.

Quelle in legno da giardino, ad esempio, nella maggioranza dei casi sono da trattare esternamente, proprio perché sono sempre all’aperto. Per l’interno basta usare un detergente neutro naturale e un panno umido.

I modelli da appartamento, invece, possono essere lavati a mano oppure in lavatrice, in base al tipo di materiale con i quali sono realizzati. Basta leggere le specifiche del prodotto, in questo caso, per sapere quale tipo di lavaggio è consigliato.

Come recita il detto “prevenire è sempre meglio che curare”, quindi per evitare infestazioni è doveroso trattare Fido con antiparassitari, soprattutto durante la bella stagione.

Le regole d’oro

La cuccia è la tana del cane e, come ogni animale, al suo interno è consapevole di essere al sicuro e di poter stare tranquillo. È importante quindi non invadere lo spazio di Fido e non disturbarlo quando dorme nella sua cuccia.

Se desideriamo interagire con il nostro animale, è preferibile chiamarlo e allontanarlo dalla sua tana, evitando di giocare con lui all’interno del suo ambiente. Le stesse regole valgono anche per i più piccoli, che saranno tentati nell’avvicinare Fido in qualsiasi momento, inconsapevoli che il cagnolino potrebbe giustamente innervosirsi se riposa tranquillo nella sua tana.

Ci sono poi moltissimi cani che hanno paura dei rumori forti e improvvisi, e trovano nella cuccia il rifugio per poter stare tranquilli. Se il vostro Fido non sopporta botti e petardi, date un’occhiata allacuccia antirumore con pannelli insonorizzati della Ford, il prototipo del colosso USA realizzato a titolo dimostrativo, che in molti però sperano venga commercializzato presto.