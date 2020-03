La crisi “infame” della politica. Al comune litigano in giunta

Per le imprese e per i cittadini di Ischia più del rinvio di una data della TARI non è possibile. Ma lasciare i soldi delal tassa di soggionro sui conti correnti degli albergatori si... Sfiduciare Ottorino Mattera. Il sindaco di Ischia è impegnato in una battaglia politica con il presidente del consiglio comunale. E la disfinezione del comune di Ischia viene annunciata solo 5 ore prima dell’inizio...

Parlare di crisi politica a Ischia, di guerre tra bande è assurdo. Mentre il mondo si occupa del Virus dei Virus, noi siamo costretti a commentare le azioni, improvvide e poco lucide di una maggioranza in balie delle onde della peggiore clientela politica.

Protagonista il sindaco Enzo Ferrandino contro il presidente del consiglio comunale, Ottorino Mattera, reo di aver ordinato la sospensione del consiglio comunale per l’emergenza mondiale del Coronavirus. E così, con un atto dai toni politicamente violenti, il sindaco richiede la convocazione d’urgenza del civico consesso con un solo punto all’ordine del giorno. Quello che gli consente di piazzare l’ennesima nomina politica: il presidente del collegio dei revisori dei conti.

Questa è la motivazione che spinge il sindaco di Ischia a forzare la mano dei consiglieri comunali: “ Le ragioni della richiesta di convocazione di urgenza sono determinate da un lato dalla necessità di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori, organo di controllo le cui funzioni, definite all’articolo 239 TUEL, risultano indispensabili al funzionamento dell’ente, dall’altro dalla necessità di consentire agli uffici di predisporre l’applicazione della quota avanzo vincolato presunto di amministrazione, mediante apposita variazione di bilancio previo parere del Collegio dei Revisori, finalizzato alla effettuazione dei lavori di completamento di Piazza degli Eroi.”

Si, avete letto bene, invece di destinare tutte le energie per affrontare l’emergenza in cui siamo calati, il sindaco pensa a creare i precedenti per sfiduciare il presidente del consiglio comunale e poi nominare un altro consigliere. Se questa è la priorità, di dobbiamo fermare e riflettere quanto sia grave questa crisi politica che non ha nessun fondamento.

Ma se Enzo è impegnato in questa guerra con la minoranza per liberare una poltrona e poterla affidare ad un altro consigliere comunale della maggioranza, nel frattempo anche la giunta del comune di Ischia inizia a scricchiolare.

Un riflesso di quanto la crisi politica del comune di Ischia non sia solo con la minoranza ma, come da quando Enzo Ferrandino è stato eletto, sia interno alla maggioranza stessa.

Il 10 marzo, alle 12.30 si è tenuta una seduta di giunta dove sono state decise due iniziative per affrontare la crisi del corona virus. Una vera e propria presa in giro per il cittadini e per le imprese di Ischia,

Prima di passare alla crisi della maggioranza in giunta,vediamo come, tutti insieme, hanno redatto una modifica al pagamento della TARI che sembra decisamente poco adatto alla crisi che viviamo e che, mostra quanto l’ente di Via Iasolino sia lontano dalla realtà dei problemi dei suoi concittadini.

La giunta di Ischia ha deciso che le imprese di Ischia meritano solo uno slittamento di due mesi. Nel 2019, infatti, senza la crisi del coronavirus che vede chiusi molte attività e svuotati tutti gli hotel del comune, rispetto alla scadenza della prima rata del 16 maggio il comune di Ischia concede uno sliggamento al 16 luglio. Posponendo la prima rata di maggio a gennaio 2021. Con le imprese chiuse almeno fino al 3 aprile, senza poter fatturare è assurdo prendere atto di quanto il comune di Ischia non abbia capito la reale situazione.

Per comprendere quanto sia poco efficace l’intervento del comune di Ischia basta guardare alle decisioni assunte del comune di Forio. Francesco Del Deo, infatti, ha deciso di slittare tutto di 4 mesi. Una grandissima differenza per imprese e cittadini perché, mentre ad Ischia lo slittamento ha efficacia fino al 16 luglio, a Forio, è tutto spostato in avanti di ben 120 giorni.

Ma dalla stessa seduta di giunta, però, Enzo Ferrandino, Luigi Di Vaia, Paolo Ferrandino, Ciro Ferrandino hanno approvato anche un regalone agli albergatori in merito alla tassa di soggiorno.

La giunta di Ischia ha disposto che “alla luce dello stato di crisi economica determinato dalle misure urgenti e straordinarie resesi necessarie per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 8 del menzionato regolamento dell’imposta di soggiorno la fissazione del termine per il versamento degli importi riscossi nel mese di febbraio al 15 aprile 2020; nel mese di marzo al 15 maggio 2020; nel mese di aprile al 15 giugno 2020”.

Per la giunta di Ischia, infatti, i soldi che gli alberghi hanno incassato dai turisti nei mesi di febbraio, marzo e aprile possono essere versati con comodità con qualche mese di ritardo. E’ davvero comprendere quale sia la ratio che si trova alla base di questa decisione. Perché lasciamo soldi dei contribuenti del comune di Ischia sui conti correnti dei nostri albergatori per qualche in mese in più?

Non si capisce. Quel che si capisce, però, è che il giorno dopo la pubblicazione Carolina Monti, l’assessore del gruppo Sciarappa e Buono Liviana Nicoletta, l’assessore del gruppo che fa riferimento a Carmen Criscuolo hanno preteso che venisse segnalata la loro assenza alla votazione della delibera di giunta N. 13.

Una errata corrige che ha un valore politico evidente. Significa che due gruppi di questa maggioranza, poco stabile, non è d’accordo con la giunta.

Una presa di distanza dall’azione voluta dal sindaco che è lampante.

Loro diranno che al momento della votazione della giunta non erano presenti, nonostante avessero votato la deliberazione di giunta approvata nella stessa seduta per lo slittamento del pagamento della TARI.

Il comune di Ischia è alle prese con queste cose di piccolo cabotaggio. Di piccole guerre di potere e di decisioni che non hanno nessun rispetto per l’emergenza in cui è coinvolta tutta la nostra nazione.

Loro litigano per una poltrona, per una concessione, per una nomina e il paese è allo sbando più completo.