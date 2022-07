La crisi di governo e la mortificazione della politica. Rosa Iacono: “Vi dovete vergognare”

Sono Rosa Iacono, Presidente e Fondatrice dell’Associazione Disabili Ischia e della Associazione Croce Rosa Ischia Soccorso che operano nel campo del sociale sull’isola d’Ischia da quasi 30 anni e nella mia qualità di operatrice sociale sento il bisogno di esprimere la mia opinione su quanto sta accadendo alla politica nazionale. Nel corso della mia vita sociale, per essendo stata più volte sollecitata dai vari partiti politici non ho mai voluto entrare in politica perché la ho sempre vista succube dell’interesse dei partiti e non mi piaceva entrare in quel sistema un po’ falso nel quale più che fare gli interessi dei cittadini si coltivavano quelli personali ed individuali.

Più volte, come rappresentante dei Disabili e dei più deboli ho avuto incontri, insieme ad altre Associazioni isolane, con Ministri e Sottosegretari per i vari problemi legati alla sanità isolana, al problema dei trasporti Marittimi, della lotta per il mantenimento del Tribunale isolano, per il riconoscimento dei disagi cui noi isolani siamo costretti a subire ed altri ancora che non sto qui ad elencare. Ho anche partecipato ad alcune trasmissioni televisive nazionali come quella di Gianfranco Funari dove mi confrontai con alcuni parlamentari.

Il giorno di ieri 21 luglio ho seguito, molto attentamente, il dibattito sulla fiducia al Governo e quasi non volevo credere ai miei occhi ed alle mie orecchie per quanto stava accadendo alla Camera. Mi sono vergognata di essere cittadina italiana e per quanto i nostri rappresentati parlamentari, ad eccezione di qualcheduno, si stavano comportando. Quasi nessuno pensava agli interessi dei cittadini e della povera gente ma solo all’interesse del proprio partito politico. A mio avviso, dovevano soltanto votare la fiducia al Presidente Draghi e dare stabilità al Governo e alla nostra nazione in un momento così delicato a causa della guerra Russa-Ucraina e della grande crisi economica.

Il presidente del consiglio Draghi è stato ed è una persona eccezionale. Lui non si è presentato da solo a guidare il Paese ma è stato chiamato dal presidente Mattarella ed ha subito risposto :-PRESENTE , nell’interesse di tutto il popolo italiano, dopo aver mostrato le sue grandi capacità a guidare la BCE dove a avuto la gratificazione di tutte le nazioni europee.

In pochi giorni i nostri rappresentanti parlamentari, solo per interessi di partito e per pura gelosia, hanno distrutto tutto ciò che era stato fatto nell’interesse degli italiani: SI DEVONO VERGOGNARE!

Prossimamente ci saranno le elezioni ed io mi auguro che molti cittadini, schifati da quanto è accaduto, non vadano nemmeno a votare dimostrando così il loro sdegno e la non fiducia nella politica dei partiti. Con tanta stima al Presidente Sergio Mattarella ed al presidente Mario Draghi, una cittadina dell’isola d’Ischia.