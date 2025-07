La corsa degli italiani alle criptovalute: quanti investono e chi sono

I Botcoin stanno prendendo piede anche in Italia, ormai sono milioni gli italiani che hanno dei wallet con cripto͏valute. Ma, nello specifico, chi è che investe e di quanto? Vediamo come sta cambiando il trend crypto a livello nazionale.

In pochi anni la diffusione delle criptovalute in Italia è passata da nicchia a fenomeno di massa. Le stime recenti indicano che circa 2 milioni di italiani hanno investito in Bitcoin e altre monete digitali, a riprova di un interesse crescente verso questo nuovo tipo di asset. La cosa può sorprendere, considerando la tradizionale prudenza degli italiani negli investimenti finanziari. Eppure la quota di famiglie coinvolte nel mondo crypto si è più che raddoppiata dal 2020 a oggi, una piccola rivoluzione silenziosa nel panorama finanziario nazionale, avvenuta in relativamente poco tempo.

Quanti italiani investono nelle criptovalute?

Il bacino di investitori in criptovalute nel nostro Paese ha raggiunto delle dimensioni significative. Secondo i dati ufficiali raccolti dall’OAM (l’ente che registra gli operatori crypto in Italia), a fine 2024 risultavano attivi oltre 1,6 milioni di investitori italiani in valute virtuali. Complessivamente essi detenevano più di 2,6 miliardi di euro in Bitcoin, Ethereum e altre crypto, un valore in forte crescita rispetto all’anno precedente. Anche le indagini campionarie confermano l’ordine di grandezza: nel 2025 circa 2 milioni di italiani dichiarano di aver investito in criptovalute, pari a circa il 5-6% della popolazione adulta.

Questi numeri rappresentano un balzo notevole rispetto a pochi anni fa. L’interesse per le monete digitali è esploso durante la pandemia e soprattutto nel biennio 2020-2021, quando il valore del Bitcoin è salito alle stelle e l’argomento è diventato di moda. Dopo il picco iniziale e il successivo calo del 2022, l’adozione in Italia sembra essersi assestata su dei livelli comunque elevati. Gli ultimi dati indicano infatti che la platea degli investitori sta tenendo e anzi continua a crescere lentamente, segno che le criptovalute hanno ormai trovato uno spazio stabile nel portafoglio di molti italiani.

L’identikit dell’investitore crypto italiano

Chi sono, dunque, questi investitori in criptovalute? La platea italiana presenta delle caratteristiche abbastanza definite sul piano demografico e comportamentale. In particolare, emergono alcuni tratti comuni:

Età: prevalenza di giovani adulti. Circa due terzi degli investitori ha meno di 40 anni. La fascia 18-29 anni da sola rappresenta il gruppo più numeroso, seguita dai 30-39 anni. Le percentuali calano al salire dell’età: sopra i 60 anni si trova solo una piccola minoranza di investitori in crypto.

prevalenza di giovani adulti. Circa due terzi degli investitori ha meno di 40 anni. La fascia 18-29 anni da sola rappresenta il gruppo più numeroso, seguita dai 30-39 anni. Le percentuali calano al salire dell’età: sopra i 60 anni si trova solo una piccola minoranza di investitori in crypto. Genere: forte predominanza maschile. Il mondo delle criptovalute in Italia è attualmente popolato soprattutto da uomini, con una partecipazione proporzionalmente ben più alta rispetto a quella femminile.

forte predominanza maschile. Il mondo delle criptovalute in Italia è attualmente popolato soprattutto da uomini, con una partecipazione proporzionalmente ben più alta rispetto a quella femminile. Importi investiti: per la maggior parte si tratta di piccole somme. L’investimento medio si aggira intorno ai 1.500-1.600 euro per persona, segno che molti si avvicinano alle criptovalute con prudenza.

Vale la pena notare che, sebbene i più giovani siano i più attivi in termini numerici, gli investitori di mezza età tendono a detenere quantità maggiori di criptovalute in termini di valore.

Piattaforme e mercato: tra exchange e DeFi

La stragrande maggioranza degli investitori italiani si affida a piattaforme di scambio centralizzate, i cosiddetti exchange. Questi servizi online fungono da intermediari e permettono di acquistare/vendere criptovalute usando euro, nonché di custodirle in appositi wallet digitali. I dati indicano che oltre il 90% degli utenti opera tramite pochi grandi exchange internazionali, mentre solo una piccola quota utilizza piattaforme di nicchia.

Accanto agli exchange tradizionali esiste però un mondo parallelo in crescita, quello della finanza decentralizzata (DeFi). Gli exchange decentralizzati (noti anche come DEX) consentono di scambiare token direttamente tra gli utenti, senza una società centrale che faccia da intermediario. In pratica le transazioni avvengono tramite dei programmi automatici (smart contract) sulla blockchain, eliminano l’intermediario tradizionale e offrono più controllo a chi scambia. Ci sono varie risorse online che spiegano come funzionano questi mercati peer-to-peer per chi desidera un approccio più decentralizzato, trovi una guida ai migliori DeFi exchange qui: https://www.finaria.it/criptovalute/migliori-defi-exchange/.

Tendenze recenti e prospettive future

Verso la fine del 2024 il mercato delle criptovalute in Italia ha mostrato nuovi segnali di vivacità, dopo un periodo di difficoltà. Complice la risalita delle quotazioni di Bitcoin e delle altre principali monete digitali, nell’ultimo trimestre dell’anno si è registrato un ritorno di fiamma: è aumentato il valore complessivo dei portafogli crypto detenuti dagli italiani e si è visto un piccolo incremento nel numero di investitori attivi. Questo suggerisce che molti tengono d’occhio l’andamento del settore e sono pronti a rientrare quando migliora il clima di fiducia.

Guardando al prossimo futuro, le criptovalute sembrano avviarsi verso una fase di maggiore consolidamento. L’entrata in vigore di normative europee come il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) offrirà un quadro più definito e potrebbe attirare anche investitori più tradizionali, grazie a regole uniformi e tutele più solide a livello UE. Allo stesso tempo, alcuni attori istituzionali iniziano ad affacciarsi: si parla ad esempio di fondi ETF legati a Bitcoin e di banche che potrebbero offrire servizi crypto ai propri clienti entro pochi anni. Tutto ciò contribuisce a normalizzare il settore.