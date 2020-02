La corsa dal Prefetto! I sindaci verso Napoli dopo il disastro

Cinque primi cittadini con un carico di colpe enorme, dopo una mattinata trascorsa al comune di Forio, sono in viaggio (forse sono già arrivati, ndr) verso la Prefettura di Napoli dove discuteranno con il Prefetto di Napoli della nuova ordinanza che vorrebbero firmare in modo da limitare il contagio da Coronavirus.

Dopo la figuraccia di ieri, quando ci hanno esposto al pubblico ludibrio su scala mondiale, oggi si prova a limitare i danni e a fare le cose come recita una “grammatica” più umana dei rapporti tra pubbliche amministrazioni.

Si erano organizzati a Forio per fare un po’ di propaganda all’esterno degli uffici di Del Deo con alcuni mezzi di informazioni ma poi, la festa si è guastata e hanno dovuto raggiungere la terraferma.

SARA’ SCONTRO SINDACI-PREFETTO?

L’idea dei primi cittadini è quella di ripubblicare una nuova ordinanza, riveduta e corretta, sulla traccia di quella bocciata, ieri, da parte del prefetto. L’incontro in Prefettura sarà utile per provare a mediare le posizioni o, al massimo, per provare ad avere una “terza” via.

Una via “condivisa” che, in qualche modo, possa arrivare all’installazione di termoscanner sui porti o altre iniziative similari da parte di ASL e Regione. Nel frattempo, però, il governatore De Luca ha già bocciato l’iniziativa “singola” dei sindaci e ha avuto parole dure contro le scene di ieri sui porti.

Quando sei fuori dal mondo e mosso dal peggiore populismo, da sentimenti razzisti, da consiglieri sbagliati allora ti trovi ad amministrare una delle nostre comunità.