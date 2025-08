La Coppa Davis in mostra a Ischia e Procida

Dal 20 al 23 agosto l’“Insalatiera” conquistata dagli azzurri approda in Campania: due giorni sull’isola di Ischia, poi al Palazzo d’Avalos di Procida, tra storia, sport e promozione del territorio.

La Coppa Davis torna a parlare campano, e lo fa scegliendo due gioielli del Golfo di Napoli come palcoscenico: Ischia e Procida. Il prestigioso trofeo, conquistato nel 2024 dall’Italia del tennis capitanata da Jannik Sinner, sarà in mostra dal 20 al 22 agosto sull’Isola Verde e dal 22 al 23 agosto sulla vicina Isola di Arturo, offrendo a residenti e turisti l’occasione di ammirare da vicino la celebre “Insalatiera”.

L’iniziativa porta la firma della FITP Campania, guidata dal presidente Angelo Chiaiese con il sostegno del consiglio direttivo e del consigliere nazionale Virginia Di Caterino. È il secondo grande evento dell’anno per il tennis campano, dopo il tour primaverile del trofeo tra Aversa, Napoli e Benevento, e rappresenta una nuova vittoria organizzativa e promozionale per il movimento regionale.

Il viaggio della Coppa Davis partirà da Ischia il 20 agosto. La prima tappa sarà in corso Vittoria Colonna, a pochi passi dalla piazzetta San Girolamo, cuore della movida estiva isolana. Lì, il trofeo resterà esposto dalle 16 alle 23, per poi tornare in mostra l’indomani, dalle 8 fino a tarda sera. La giornata del 21 sarà dedicata anche al “Tennis Day”, che vedrà in campo gli allievi delle scuole tennis isolane al Tennis Ischia Lido, sotto la regia dell’avvocato Federico De Angelis. In programma anche la consegna, da parte di Chiaiese, di una targa al sindaco Vincenzo Ferrandino, per celebrare l’esordio ischitano del trofeo.

Il 22 agosto la Coppa salperà verso Procida, dove troverà casa per due giorni all’interno del Palazzo d’Avalos, nella suggestiva cornice di Terra Murata. Un luogo che racchiude secoli di storia, dalla residenza nobiliare della famiglia d’Avalos al periodo in cui fu carcere, fino alla sua attuale vocazione culturale. Qui, tra mura cariche di memoria, il simbolo del trionfo azzurro diventerà per qualche ora parte della storia dell’isola.