La consapevolezza civile | #4WD

Io ancora non riesco a capire come sia possibile che da ieri, secondo il Governo, gli alberghi italiani sono autorizzati a riaprire. Ma per chi? Mi sembra la più classica delle prese per i fondelli, proprio non ci posso pensare. Voglio far mio il triste convincimento del grave livello di mediocrità ed impreparazione da parte di chi ci amministra, per giunta in un momento assolutamente delicato per il mondo intero. Ma com’è possibile accettarlo passivamente, senza che nessuno, a nessun livello, si alzi in piedi e urli ai quattro venti il più classico improperio: “Scusate, ma ci siete o ci fate?”

Aldo Masullo, quattro anni fa, parlò in un suo editoriale su “Il Mattino” di CONSAPEVOLEZZA CIVILE. Pochi giorni dopo, in un 4WARD, applicai questa felicissima definizione alla nostra realtà; e adesso vi ripropongo uno stralcio di quel commento, ritenendolo particolarmente adeguato al momento che stiamo vivendo e alla mancanza di una reazione ormai indispensabile da parte di tutti noi.

“A mio giudizio, la risposta è quanto mai semplice: ritrovare il bandolo della matassa, l’elenco delle vere priorità, il riconoscimento dei meriti di chi ne sa più di noi e –almeno in teoria- può più di noi, mettere da parte ogni forma di egoismo e personalismo, riscoprire l’amore per il nostro Paese e per ciò che è di tutti, rinvigorire i valori legati alla famiglia, alla scuola e all’importanza della contiguità dei rispettivi livelli di formazione ed educazione. Vedete, non si può ridurre tutto all’antipolitica, specialmente in un’epoca in cui la distinzione tra buoni e cattivi risulta pressoché impossibile, quasi come comprendere che l’onestà, più che un valore da predicare, andrebbe invece praticata dentro e fuori dai “palazzi”, così come a casa nostra. “Consapevolezza civile” significa accettare la dura realtà in cui stiamo precipitando e combatterla con tutte le nostre forze; significa comprendere che è giunto il momento di un’inversione di tendenza.”