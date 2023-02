La conferenza e l’ordinanza di Legnini in otto punti

01 PIAZZA BAGNI: quasi completati i sopralluoghi del tavolo tecnico. Gli studi puntuali sono allo studio delle Università per una potenziale rizonizzazione del territorio in base anche agli interventi che si stanno eseguendo. Il livello di rischio, ovviamente non sarà azzerato, ma tutta zona potrà essere regolamentata da un quadro normativo meno stringente.

02 PORTO DI CASAMICCIOLA: continuano i sopralluoghi e gli studi per la valutazione del danno arrecato dalla frana ai fondali. E’ prevista per la prossima settimana la pubblicazione di un’ordinanza ad hoc del commissario Legnini per l’individuazione del soggetto attuatore, dell’intervento da realizzarsi e, soprattutto, dei tempi di realizzazione.

03 SS270: Entro 30 giorni da ieri, la Città Metropolitana dovrà presentare il progetto definitivo per la messa in sicurezza. La struttura commissariale sarà il soggetto attuativo dell’intervento. Ieri si è tenuto un incontro tra i privati proprietari delle abitazioni che sorgono sul costone per definire i prossimi passaggi. E’ prevista, infatti, la demolizione di alcune porzioni delle pertinenze private. Si è lavoro per trovare un accordo.

04 SOCIETÀ SOTTOSERVIZI. Il commissario Legnini ha convocato un tavolo tecnico permanente con E-distribuzione, EVI Spa, Telecom, Open Fibere Italgas-Ischia Reti gas e Edison Gren Energy per monitorare la gestione dei servizi e facilitare, accelerare e coordinare gli interventi relativi al ripristino degli allacci delle diverse utente. Fine al caos delle competenze

05 PASSEGGIATA PORTO DI CASAMICCIOLA. Il 25 gennaio il comune di Casamicciola ha condiviso con la struttura commissariale il progetto per la realizzazione della passeggiata sul porto di Casamicicola progettata nel 2013 e mai realizzata. Legnini convocherà una conferenza dei servizi al fine di acquisire in via preliminare indirizzi, pareri ed eventuali prescrizioni utili per la revisione del progetto definitivo dell’intervento.

06 RICOSTRUZIONE POST-SISMA. Ieri si è tenuta la prima conferenza dei servizi permanente in cui sono stati approvati tre progetti per la ricostruzione post sisma e 7 domande di condono. 3 pratiche, invece, sono state sospese in attesa del piano di riassetto del territorio in seguito all’evento della frana del 26 novembre. Pratiche sospese perché ricadenti nel piano della ricostruzione (quel famoso obbrobrio!) redatto dalla Regione Campania.

07 INTERVENTI ON LINE. Finalmente trasparenza. Sul sito internet sismaischia.it è stata attivata l’area monitoraggio cantieri. Una mappa interattiva permette di essere costantemente informati sui cantieri attivati e su tutte le informazioni necessarie progetto per progetto. Inoltre, è fruibile sia il cronoprogramma degli interventi e anche l’elenco degli interventi in corso di realizzazione e completati. Una best practice che andrebbe copiata e implementata da tutte le pubbliche amministrazioni

08 PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE E’ stata pubblicata l’ordinanza di protezione civile che consente al commissario Calcaterra l’assunzione diretta dei 4 presidianti per la sala di protezione civile; gli hardware sono già installati presso il Capricho di Calise e il pluviometro del Paradisiello è stato anche collaudato. In attesa della formazione specialistica degli operatori, la Calcaterra si appresta alla modifica delle operazioni di protezioni civile da assumere in caso di allerta meteo gialla. Sono in questo caso, infatti, si potrà evitare