La Conference per svoltare la stagione, Pioli “Avanti con fiducia”

La Conference è “un obiettivo che ci siamo prefissati già da inizio stagione, da affrontare al meglio e al massimo. La gara di domani è un’opportunità per cercare di cominciare bene questa fase”, ha aggiunto Pioli, che non sottovaluta i cechi. “Una squadra che non segna tantissimo, ma che ha la miglior difesa del suo campionato, una formazione fisica e solida – ha spiegato l’allenatore viola – La gara si gioca per una competizione europea e quindi il livello è sicuramente buono, è chiaro che per vincere dobbiamo puntare sulla qualità delle scelte, sulla qualità tecnica, sulla qualità di tutte le giocate che andremo ad affrontare, cercando di vincere qualche duello in più, qualche seconda palla in più, e avere un pò più la partita dalla nostra parte”.

La Fiorentina cerca di svoltare una stagione finora deludente, ma Pioli si dice ottimista. “Andiamo avanti con grande fiducia e con grande energia, dobbiamo credere in quello che facciamo e sono convinto che riusciremo a venire fuori da questa situazione delicata – ha puntualizzato – In tutte le stagioni ci sono momenti come questo, bisogna passare attraverso le sconfitte, gli errori e le insoddisfazioni per cercare di crescere e migliorare. Sono sicuro di avere a disposizione un gruppo di qualità e responsabile, che ha saputo lavorare bene sugli errori che abbiamo commesso e che è pronto a commetterne di meno”. La classifica in serie A e le prestazioni di Kean e compagni, al momento, appaiono anni luce lontani dall’obiettivo possibile della Champions League di cui Pioli aveva parlato due mesi fa nel giorno della sua presentazione. “Io sono venuto a Firenze e sono stato chiamato dalla Fiorentina con un obiettivo, quello di alzare il livello. Poi, che oggi non ci si sia riusciti è senz’altro vero, ma è vero pure che mi piace credere in quello che facciamo, mi piace credere nei giocatori e nella squadra. Credo che ci siano dei valori e troveremo il modo di tirarli fuori. Ho sbandierato ai quattro venti le nostre ambizioni, ma credo che sia giusto così, se vogliamo alzare il livello dobbiamo avere anche la responsabilità di un percorso così importante”.

“I risultati non sono stati quelli che vogliamo o che ci aspettavamo, quindi dobbiamo alzare la qualità del nostro lavoro, delle nostre scelte in campo e il livello di prestazione, a partire da domani”, insiste Pioli, la cui posizione non sembrerebbe così blindata. “Il rapporto con il club e con il presidente che sento tutte le settimane, e con i dirigenti che sono con noi, è un rapporto di confronto continuo per cercare di trovare le soluzioni per fare le cose sempre meglio – ribatte – Il destino di ogni allenatore è legato ai risultati, ed è legato alla fiducia del club, soprattutto nei momenti difficili e in quelli delicati. Io so tutto questo, ma lavoro con grande fiducia e con grande volontà”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).