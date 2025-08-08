La comunità si stringe attorno a Don Paolo: tensioni a Barano per l’arrivo del nuovo parroco

Cambio alla guida della parrocchia di San Sebastiano Martire a Barano d’Ischia

A Barano l’annuncio dell’arrivo del nuovo parroco Don Carlo Mazzella ha acceso un clima di tensione e smarrimento tra i fedeli della parrocchia di San Sebastiano Martire. La decisione del vescovo Carlo Villano – resa pubblica nei giorni scorsi – prevede il trasferimento di Don Paolo Buono alla parrocchia di Sant’Antonio a Casamicciola, a soli due anni dal suo insediamento a Barano. Un passaggio di consegne che, sebbene rientri nella prassi della diocesi, è stato vissuto dalla comunità come un colpo inatteso e doloroso.

Don Paolo, giovane sacerdote trentaduenne, ha saputo in poco tempo conquistare la fiducia e l’affetto dei suoi parrocchiani. Cresciuto nella fede, uomo di presenza costante in chiesa e nelle case, vicino agli ammalati e attivo nella vita pastorale, Don Paolo è stato percepito da molti come una figura autenticamente evangelica, capace di parlare ai cuori, soprattutto a quelli più giovani. Per questo il suo trasferimento è stato accolto con incredulità e amarezza, dando voce a interrogativi che stanno animando i discorsi in paese e alimentando un senso diffuso di ingiustizia.

Nei giorni successivi all’annuncio, una delegazione di credenti di Barano ha chiesto e ottenuto un incontro con il Vescovo per esprimere il proprio dissenso e chiedere spiegazioni sulle motivazioni della decisione. Il confronto, però, non ha prodotto aperture: il Vescovo Villano ha confermato in modo fermo e definitivo la nomina di Don Carlo Mazzella come nuovo parroco della comunità, ribadendo la legittimità della scelta e senza fornire particolari ragioni sul trasferimento di Don Paolo.

La questione, va detto, non riguarda solo la figura del singolo sacerdote. Tocca piuttosto un nodo più profondo: il rapporto tra la comunità e la Chiesa istituzionale, tra il popolo e le decisioni calate dall’alto. E porta con sé il rischio di alimentare sospetti, voci incontrollate, divisioni. Proprio per questo, molti chiedono chiarezza. Non una resa dei conti, ma una parola che rassicuri e spieghi. Perché dove non arriva la comunicazione, si fanno largo le interpretazioni, e con esse il senso di amarezza e di estraneità.

Don Carlo Mazzella, il sacerdote che prenderà il posto di Don Paolo, è una figura conosciuta sull’isola. A lui la comunità di Barano dovrà presto aprire le porte e il cuore. Ma il suo compito non sarà semplice, perché dovrà fare i conti con un clima di affetto tradito. Toccherà anche a lui, forse, aiutare a ricucire quello strappo e riportare pace tra chi si sente oggi deluso o inascoltato.

Nel frattempo, il vescovo Villano – stimato da molti per il suo stile sobrio, partecipe, umano – viene chiamato a rispondere con un gesto o una parola che aiuti a rimettere al centro il senso comunitario della Chiesa. In gioco non c’è solo la destinazione di un prete, ma la tenuta spirituale e relazionale di una parrocchia. E quella, più che mai, merita attenzione e cura.

Nella nota con cui ha annunciato gli avvicendamenti, il Vescovo ha voluto inquadrare la sua decisione in un contesto più ampio, quello del cammino delle comunità pastorali. “Si tratta di avvicendamenti che rientrano nella normale vita della Chiesa e che, anche nella nostra diocesi di Ischia, tengono conto delle nuove e stimolanti condizioni che ci portano a lavorare in Comunità pastorali, alcune delle quali già attive da tempo”, ha scritto il presule. “Anche noi stiamo sperimentando la vita delle comunità pastorali guidate, talvolta, dallo stesso sacerdote: questo è il tempo propizio per interrogarci su come essere testimoni e annunciatori del Vangelo”.

Villano ha poi invitato tutti a guardare avanti, oltre il disagio del momento: “Siamo chiamati ad andare, a camminare sulle strade di questo mondo, non su un altro modellato secondo i nostri desideri o i nostri ricordi del passato, per quanto belli. Comprendo le difficoltà che questi cambiamenti possono comportare, ma sono anche certo che è in Cristo che siamo chiamati a vivere lo stile delle nostre relazioni e, per i sacerdoti, del nostro servizio al popolo che il Signore ci affida”. E ha infine rivolto un ringraziamento alle comunità che si preparano ad accogliere nuovi pastori, “con la disponibilità a percorrere insieme i cammini nuovi che lo Spirito ci indicherà”.